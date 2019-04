Kiralina & The Funk Ups bjöd på årets häftigaste jazzkväll

Ordet Funk i namnet säger en del om vad det var för musik, men inte allt. Funk är svängigt och häftigt, men här kom mer från ett gäng duktiga musiker och en mångsidig sångerska.

Kiralina Salandy är en sångerskas med rötterna i Kanada och som hamnat i Sverige och bland annat spelat med i musikalen Book of mormon. Kiralina har provat och provar på det mesta när det gäller musikstilar och den skapligt stora publiken i Borlänge fick höra prov på lite av varje i låtar hämtade från jazz- och bluessfären.

Hon ackompanjerades av Borlängesonen och en av Sveriges absolut bästa organister Andreas Hellkvist på Hammond B3 med dubbla leslie. Den erfarne och mångkunnige och avslappnade Max Schultz hördes på gitarr. En hårt jobbande Jesper Kviberg satt på stolen bakom trummorna och saxofonist var den ännu mer hårt jobbande Wojtek Goral.

Det märks att Kiralina Salandy har stor scenvana. Hon äger scenen, som det heter numera, hon tar ut svängarna, hon har kontakt med publiken även när det gäller en något ålderstigen jazzpublik en måndag kväll i Borlänge.

The Funk Ups startade instrumentalt med en Miles Davis-låt innan Kiralina Salandy kom in för att sjunga Liquid Spirit. Kiralina presenterade sina låtar och mellansnackade på en blandning av svenska och engelska och Andreas Hellkvist skötte resten av pratandet.

Between you and me, presenterades som en originallåt för The Funk Ups och så var det denna kväll, nya låtar blandades med gammalt som fått ny förpackning.

En låt som packats om ordentligt var What a wonderful world, en av Louis Armstrong gamla hits. Nu fick låten ny skrud av Kiralina Salandy & The Funk Ups. En annan låt som klätts om ordentligt var The house of the rising sun.

Erik Burdon skulle knappt ha känt igen låten. Ja, men hur var då Kiralinas version? Lysande naturligtvis.

Just Flowing, är en låt som Andreas Helkvist spelat in med sin trio, men som nu fick en tjuvstart med The Funk Ups. Nature boy, blev kvällens lugnaste låt och visade att ballader inte var något problem för gänget.

Det märks att Kiralina Salandy har stor scenvana. Hon äger scenen, som det heter numera, hon tar ut svängarna, hon har kontakt med publiken även när det gäller en något ålderstigen jazzpublik en måndag kväll i Borlänge. Hon har den röst som behövs för att växla mellan högt och lågt, kraftfullt och mjukt.

Kiralina & The Funk Ups på scenen blev lika mycket scenhow som konsert och för showen svarade Kiralina själv och den otroligt hårt jobbande och underhållande saxofonisten Wojtek Gorel. Nästa konsert är redan den 15 april då Village Jazz Quintet, står på scenen. Det är en relativt nystartad konstellation, som förtjänar att höras.

Lennart Götesson