"Låtarna bär inte riktigt" – så är Tallest man on earths nya album

"I love you, it's a fever dream" är inspelad i Matssons lägenhet i Brooklyn, New York. Soundet är intimt, rösten kommer så nära som det är möjligt. Men låtarna på hans femte studioalbum bär inte riktigt lika långt som på tidigare skivor. Det är i princip bara singelsläppet "I'm a stranger now" som har den omedelbara kvalitet som man förknippar med The Tallest Man on Earth.

Kanske är jag för otålig. Kanske kräver "I love you, it's a fever dream" bara några få lyssningar till för att växa till sig. Hoppet lever – åtminstone ett par veckor till.

Sara Ullberg

Albumet släpps den 19 april 2019.