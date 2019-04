Livsfarligt när tonårsdrama romantiserar sexism – men nya Hellboy funkar hyggligt: Så bra är veckans filmer

Hellboy kämpar för mänskligheten, men måste samtidigt slåss med sina inre demoner och idén om vad som är gott och ont. Han tar sig inte hela vägen fram i Neil Marshalls film.

"Hellboy" grundar sig på seriefiguren med samma namn från 1993, och är en del av den superhjälteboom som äger rum på biograferna just nu.

I filmen, en reboot på Hellboy-universumet, åker hjälten i väg för att slåss med en trio jättar på den brittiska landsbygden. Han möter snart den återuppståndna blodhäxan Nimue och kampen mellan det goda och det onda intensifieras.

Action- och fajtingscener är det ingen brist på. Kroppar slits av på mitten, det tjocka blodet sprutar och inälvorna flyger på ett sätt som hade varit totalt omotiverat, om det inte hade fått tuffingarna att se ännu tuffare ut.

I hela den här sörjan börjar Hellboy fundera på vad som egentligen är rätt och fel, vem som är god och ond. Men längre än så hinner han inte komma innan filmen slutar och flera andra trådar i handlingen huggs av på mitten.

Sofia Sundström/TT

Tondövt och sexistiskt tonårsdrama

Klyschorna staplas snart på varandra i filmatiseringen av Anna Todds storsäljande roman "After". På en fest möter 18-åriga Tessa Young Hardin Scott: sur, sexig och med en oemotståndlig Londondialekt. Hon tycker att han är en idiot (han tror inte på kärleken) men ändrar helt åsikt efter ett romantiskt vildmarksbad.

Den scenen sammanfattar filmens skamlösa övertydlighet och fullständiga tondövhet inför unga kvinnors utsatthet 2019. Han är helt klädd i svart, hon bär en höghalsad vit spetsklänning. Utan att berätta vart de ska kör han henne till en sjö mitt ute i skogen och bestämmer att de ska bada. Han tjuvkikar på henne när hon byter om. Sedan blir allt jätteromantiskt.

Jag blir själv förvånad över kraften i min vrede när jag ser den här filmen. En släng av sexism dyker trots allt upp i de flesta förment romantiska filmer. Men det är något med tajmningen med hur vi äntligen har börjat prata om skeva maktförhållanden, om det absurda i att en kvinna ska behöva utplåna sig själv i relationen med en man. Repliker som "snäll är bara ett annat ord för tråkig" och "han är annorlunda när han är med mig" känns provocerande mossiga – och farliga.

Karin Svensson/TT

Otippad feelgood i Irak

Med hjälp av klassisk dramaturgi och oväntade bilder bortom krigsrubrikerna lyckas Folke Rydén skapa svindlande feelgood.

Murtada Al-Hachami älskar sitt land och har en dröm om att få visa upp Irak som det ser ut egentligen, när det inte härjas av krig och terror. Babylon är civilisationens vagga, påpekar han medan han försöker dra ihop en internationell luftballongfestival.

Regissören Folke Rydén, även känd som utrikeskorrespondent med fokus på just krig och konflikter, vill också bidra till att visa det andra Irak.

I "Ovan Babylon" visas mycket ovanliga bilder på folkliv, småflickor som äter sockervadd och vardagliga sysslor som utförs av en krigstrött befolkning.

När det äntligen ser ut att lossna lite och ett internationellt gäng ballongflygare är på väg mot Bagdad med all utrustning och den entusiasm som krävs, gör IS sitt intåg och raserar Murtadas dröm. Kanske. För skam den som ger sig, och i enlighet med vedertagen feelgood-dramaturgi finns det ett lyckligt slut i sikte även om det verkligen är skakigt hela vägen in i mål.

Miranda Sigander/TT

Pricksäkert och charmigt skateboarddrama

I Jonah Hills regidebut skildras mitten av 1990-talet ur en ung skateboardåkande killes ögon. Det blir både mysigt och hjärtskärande att hänga med.

Det är inte helt långsökt att påstå att "Mid90s" är en charmig korsning mellan Jonah Hills skådespelargenombrott, kultrullen "Supersugen" (2007) och den betydligt mörkare "Kids" (1995) i regi av Larry Clarke.

"Mid90s" hamnar någonstans mitt emellan. Det blir en innerlig och befriande ofiltrerad skildring av en specifik tid, samtidigt som Jonah Hills manus också är allmängiltigt i sin uppväxtskildring. Som starkast blir det när Christopher Blauvelts känsliga kamera bara får vila på de roligt snackiga killarna i gänget eller när den flyter med i skateboardåkandet och på drogstinna fester.

Vad som initialt verkar vara en sammansvetsad grupp visar sig snart härbärgera en hel del konflikter. Så där som det brukar bli när barndomsvänner utvecklas under tonåren och de olika förutsättningar man har blir tydliga. Däremot haltar skildringen av Stevies familjeliv, som verkar vila på en grund av outvecklad svärta. Varför relationerna är så spända förblir skissartat.

Miranda Sigander/TT

Bautakul men lite ihåligt med Asterix

"Astérix: Den magiska drycken" följer upp den lyckade gentrifieringssatiren "Gudarnas hemvist" från 2014, då det för första gången gick att uppleva ett Astérixäventyr i datoranimerad form.

Filmen börjar med att den åldrande druiden Miraculix inser att han behöver hitta en efterträdare. Detta för att säkra uppgiften att koka ihop den magiska dryck som gör det möjligt för invånarna i den tappra lilla galliska byn att slå tillbaka mot romarna, som ständigt vill invadera dem.

Det här är det första Asterix-äventyret som inte baseras på ett av René Goscinny och Albert Uderzos album, vilket märks.

Visserligen svingas både fiskar och stereotyper med samma lätthet och skruv som i originalen. Men något mer än underhållning för stunden bjuds det inte på.

Miranda Sigander/TT

Storslagen lekpark utan känsla

Historien om den lilla June som tillsammans med sin mamma fantiserar ihop en fantastisk nöjespark, full av magiska djur och invecklat spektakulära attraktioner är på pappret inte så tokig. I inledningen av "Drömparken" sjösätter dessutom June en egensnickrad åkattraktion i härligt analog anda rakt igenom hela grannskapet, planerad och utförd genom noga koordinerad medverkan av alla kompisarna.

"Drömparken" vill gärna vara en storslaget komplex och psykologiskt insiktsfull "Insidan ut"-upplevelse. Det brassas på med udda figurer och storslagna scener i högt tempo. Men resultatet blir förvånansvärt platt och oengagerande, trots att animationen är helt ok.

Miranda Sigander/TT