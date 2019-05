Nora Krug går till botten med sin familjs krig

Ibland brukar man säga att det tar tre generationer för en familj att få kriget ur kroppen. Det ligger säkert något i det. I Sverige var det ju flera sekel sedan landet drabbades, även om enskilda människor varit med om krig och förödelse alldeles nyligen, på annat håll.

Nora Krug är en tysk författare och tecknare, som nu i sin senaste bok ”Heimat. Ett tyskt släktalbum” går till botten med sin familjs krig, i sydvästra Tyskland utanför Karlsruhe på mammans sida och pappans sida från Külsheim där i närheten.

Jag har aldrig intresserat mig för tecknade serieböcker, åtminstone inte sedan ungdomens Tintin och Asterix, men här sugs jag på nolltid in i Krugs detektivarbete för att komma till rätta med om hennes morfar och farfars bror, som var soldater under kriget, varit nazister eller inte.

I varje tysk familj finns denna undran. Jag upplevde det själv på nära håll i min framlidna tyska hustrus familj. En dag kom samtalet in på hur det var med den nazistiske läkaren som varit Gauleiter i Frohnhausen i Essen och som satt nio år i fängelse efter kriget för det.

Jo, familjen, som var aktiva socialdemokrater, hade återvänt till sin gamla husläkare när han var tillbaka från fängelset. Han hade ändå förlöst sju av de nio syskonen och var familjens Hausarzt. (Husläkare) När min hustru ifrågasatte hur de kunde göra något sådant utbröt ett gräl som lämnande mig sömnlös en stor del av natten, medan resten av familjen snarkade på. Nästa dag var det ingen som orkade lyfta frågan igen och allt fortsatte som vanligt.

Så jag känner igen mycket i Krugs medryckande framställning av de olika familjemedlemmarna, även om bilderna, som vanligt, lämnar mig ganska oberörd.

Utom i ett fall. Och det är Krugs bilder av typiskt tyska hjälpmedel i hushållet, såsom till exempel; Hansaplast, Värmeflaskan, Leitz-pärmen och Galltvålen – saker som alla tyskar känner till och använder eller saknar om de som Krug, bor i USA numera och inte får tag i sakerna så lätt. Vi hade dem alla även i vårt hushåll.

Berättelsen som identifieringen av morfaderns krigshistoria går via flera olika arkiv och efter kriget fick han i avnazifieringsprocessen redogöra för vad han gjort och inte gjort mellan 1933 och 1945.

Emot honom talade att han gått med i nazistpartiet redan 1933 (av ekonomiska skäl, angavs det). För honom talade att han aldrig någonsin skadat eller angivit någon, inte ens som soldat i Wehrmacht, den icke-politiserade armén, som till skillnad från SS-divisionerna innehöll även regimmotståndare.

Detta styrktes av flera oberoende vittnen och det som fällde avgörandet till hans fördel var vittnesmålet från en judisk person som kände till honom hyfsat väl. Själv kallade han sig själv ”Mitläufer” (medlöpare), det vill säga en som inte aktivt arbetade för nazismen, utan som försökte rädda sitt eget skinn och sin familj. Mitläufer var den nästa svagaste belastningsgraden efter oskyldig.

Krugs argumentation och forskning är spännande och hon har onekligen lagt ned mycket tid på att nå sin slutgiltiga uppfattning. Dokumentationen av fotografier och bilder på föremål hon stött på under vägen gör att hela berättelsen tätnar påtagligt innan hon i slutet kommer fram till att morfars uppgifter med största sannolikhet stämmer. Någonstans där i de sista arkivpärmarna blir det dock lite väl mycket även för mig, som inbiten krigshistorianörd.

Jag undrar till slut, so what?

Varken hon själv eller hennes föräldrar, som båda föddes efter kriget, har haft någon som helst möjlighet att påverka denna historia. Ja, kanske vill man veta vad ens förfäder gjorde, på vilken sida de stod när det verkligen gällde. Men jag tappar tyvärr ändå lite av intresset mot slutet av boken, som annars är originell, genomtänkt, välskriven och uttrycksfullt illustrerad. Kanske är det en utmärkt introduktion till denna typ av problem för fredsskyddade svenska som aldrig ställt sig frågan vad de själva gjort om de levt i Karlsruhe under Andra världskriget? Och i den meningen är det absolut en läsvärd och tankeväckande bok.

Nora Krug är lektor i illustration vid Parson´s School of Design i New York och har publicerat teckningar i flera av världens stora tidningar, såsom New York Times, The Guardian och Le Monde Diplomatique.

Björn Sandmark

Recensionsfakta:

Heimat. Ett tyskt släktalbum av Nora Krug

Översättning: Karin Andrae

Utgiven av Norstedts förlag