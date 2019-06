Så kan vi rädda bisamhällena

Lotte Möller, som själv nyligen kommit ut med en bok om bin – Bin och människor, har i tidningen Hemslöjds tredje nummer skrivit en intressant artikel om bikupeuppfinnaren Hannes Bonhoff. Han hade från början ingen tanke på att bli uppfinnaren åt bin, han studerade teknisk akustik på Chalmers och doktorerade sedan hemma i Berlin. Han gjorde en hel del annat också jobbade som guldsmed bland annat. Men nu ägnar han sig åt bin.

Aktuella forskningsrapporter visar att 40 procent av världens insekter är på nedgång och en tredjedel är utrotningshotade. Den största boven är det industriella jordbruket med all sin giftanvändning och sina höga krav på ekonomisk avkastning.

Men när det gäller tambina så finns det en förklaring till, skriver Lotte Möller och pekar på den rationella biodlingen som ska ha fram maximala honungsskördar, till exempel så får bina sockervatten att leva på under vintern i stället för den honung som biodlaren lagt beslag på. Bihusens utformning ifrågasätts också. Det har Hannes Bonhoff tagit fasta på.

Bina kom in i hans liv när hans far blev sjuk och när han inte orkade ta hand om sina bisamhällen så fick Hannes göra det. När fadern sedan dog fick Hannes ärva bina. Och som den forskare han är så började han läsa vetenskapliga artiklar och böcker om bisamhällets naturliga beteende, han insåg att det stämde inte med dagens skötselmetoder. När han studerade vilken sorts bostäder som bina valde i det fria så såg han att en drömbostad är en ihålighet i ett träd som rymmer ungefär 40 liter och är belägen minst fem meter över marken. Han började snickra och favoritmaterialet blev ask ”främst för den goda doftens skull”, ifall det gick att annonsera ut bostäder för bin skulle Hannes skriva i sin annons att i hans stockar får de behålla all sin honung.”

Det är en mycket intressant, viktig artikel som Lotte Möller skrivit, det har också visat sig att bin som får övervintra på egen honung är friskare och starkare än de som får hålla till godo med sockerblask.

Yvonne Gröning

Recensionsfakta:

Tidningen Hemslöjd nr 3