Stark skildring av Vietnamkriget ur ett icke amerikanskt perspektiv

Du har säkert sett Stanley Kubricks Full Metal Jacket eller Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Kanske har du även sett Plutonen, Deerhunter eller någon annan av alla de Vietnamkrigsfilmer från det förra århundradet som blivit kultfilmer. Gemensamt är att de porträtterar den ena sidan av konflikten: den amerikanska. Inte sällan utan att göra fienden, alltså vietnameserna, till omänskliga, grymma eller stereotypa gestalter.

Fram tills nu har det funnits förvånansvärt få skildringar av den andra parten i konflikten. Den vietnamesiska författaren Duong Thu Huong har sedan ett par decennier tillbaka ägnat sig åt just denna konflikt. Mycket på grund av att hon själv deltog som soldat. I hennes främsta roman på ämnet: Roman utan namn – för första gången nu översatt till svenska – får vi följa Quan, en brigadchef som redan stridit i tio år i kriget. Amerikanerna har åkt hem och vinsten hägrar i horisonten. Ändå känner varken Quan eller hans soldater särskilt stor glädje. Någonstans här anar vi det första sticket, där romanen penetrerar de halmgubbar som regimen både i och utanför romanen byggt upp: kampen mot imperialismen, den kommunistiska folksjälen och den marxistiska utopin.

Varje gång lämnas läsaren med ett obehag som är svårt att skaka ur sig. Långt från sina baracker gräver soldaterna värn mot fienden som sällan visar sig. För att skydda sig mot tigrar som jagar i natten sover man i likkistor som skvadronen är satt att tillverka.

Men kanske är det inte romanens inneboende regimkritik som är mest framträdande i Roman utan namn. Istället är det illamåendet, de obekväma känslor och den hopplöshet som omger boken. För det här är på många sätt en brutal roman som absolut kan sägas bära släktskap med krigets grymhet i de filmer jag nämnt tidigare. Under romanens gång får vi följa Quan genom det krigshärjade Vietnam. Under permissionen hemma, den första sedan han ryckte in, framryckandet mot fronten och tiden vid ytterposteringarna.

Varje gång lämnas läsaren med ett obehag som är svårt att skaka ur sig. Långt från sina baracker gräver soldaterna värn mot fienden som sällan visar sig. För att skydda sig mot tigrar som jagar i natten sover man i likkistor som skvadronen är satt att tillverka. Glipan mellan kista och lock måste vara tillräckligt stor för att luft ska strömma in, men tillräckligt tät för att tigrarna inte ska få vittring. Det som gör boken både mänsklig och äkta är egentligen det som utspelar sig under tiden som dessa hårresande episoder äger rum. Breven som når Quan flera år försent, desertören som irrat sig rädd och vilse i djungeln och de ständigt återkommande tankarna om barndomskärleken därhemma.

Sedan slutet av förra året har Bokförlaget Tranan legat i framkant när det kommer till att skildra den andra sidan av denna kända konflikt. Deras utgivningsserie Det amerikanska kriget – vietnamesernas egna namn på det vi kallar för Vietnamkriget – innefattar hittills Viet Thanh Nguyens Pulitzerprisbelönade Sympatisören och den bok som avhandlas här: Duong Thu Huongs Roman utan namn. En bok som är förbjuden i hemlandet Vietnam, men som ändå gjort henne till landets mest lästa författare. Hur går det ihop?

Duong, som sedan ett tiotal år tillbaka bor i Frankrike, har kontinuerligt gett ut varje verk på franska och vietnamesiska för digital nedladdning. På så vis undkommer hon vietnamesiska myndigheter samtidigt som hon låter vanliga människor läsa hennes romaner. Det är inte svårt att förstå varför denna bok blivit så populär i hemlandet. Roman utan namn är på många sätt en roman i samma tradition som Erich Maria Remarques På Västfronten intet nytt, Dalton Trumbos Johnny var en ung soldat eller Ernest Hemingways Farväl till vapnen. Kanske kommer den nu när den äntligen finns i svensk språkskrud att placera sig vid dessa giganters sida också i vårt kollektiva medvetande.

Lukas de Veen

Recensionsfakta:

Roman utan namn av Duong Thu Huong

Översättning: Tobias Theander

Utgiven av Bokförlaget Tranan