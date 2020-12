Reformi(s)terna: Sverige förtjänar ett rejält efterkrisprogram!

Pandemin har blottlagt ojämlikhetens fulaste ansikten. Den fattiges risk att smittas och dö har varit mycket större än den rikes. Samtidigt som vissa har kunnat arbeta hemifrån är det långt ifrån alla som haft den möjligheten. Människor har utsatts för stora risker, de har smittats och ibland avlidit, när de utfört samhällsbärande arbeten. Krisen har synliggjort det självklara, vilka det är som får samhället att fungera.

När vi framöver kan lämna den akuta krisen bakom oss väntar andra härdar. Den negativa spiral av arbetslöshet, ojämlikhet och miljöproblem som präglat utvecklingen i vårt land ända sedan 1980-talet hotar att förstärkas ytterligare. Skillnaderna mellan stad och land eskalerar om utvecklingen tillåts fortsätta.

Vi i S-föreningen Reformisterna vill att hela landets befolkning ska komma att se tillbaka på coronakrisen som en vändpunkt, när Sverige valde en både rättvis och hållbar nystart. Vi menar att det är socialdemokratin som både kan och bör visa vägen. Detta genom att vända blad, göra upp med en hel del bråte från 1990-talet, och presentera ett radikalt efterkrisprogram.

En självständig, stark och offensiv socialdemokratisk reformagenda för hundratusentals nya jobb och kraftig förstärkning av välfärden över hela landet är vad folkflertalet behöver. Vårt parti bör söka folkets mandat att genomdriva just detta.

Vårt förslag till socialdemokratiskt efterkrisprogram för ett arbetande, rättvisare, grönare och starkare Sverige kan beskrivas i 10 punkter:

1/ Ett lyft för välfärden som inte bara upprätthålls utan ges utrymme att kraftigt förbättras genom att kommuner och regioner permanent tillförs ytterligare 84 miljarder kronor fördelade efter behov. Det är 14 miljarder mer än de tillskott som totalt injicerats i välfärden detta år, och beskrivits som historiska. Statsbidragen indexeras för att följa kostnads- och löneökningar, och villkoras med stopp för kommunala skattesänkningar.

2/ Rejäl höjning av de lägre allmänna pensionerna med 3 500 kronor före skatt.

3/ Rejäla och permanenta förstärkningar och indexering i förhållande till löner av ersättningar i samtliga socialförsäkringssystem.

4/ En generell sjukpenningsamnesti för dem som nekats ersättning från Försäkringskassan på uppenbart rättsosäkra grunder sedan 2015.

5/ Höjda barnbidrag med 1000 kr per månad och barn.

6/ Stegvis sänkning av normalarbetstiden inleds i samarbete med arbetsmarknadens parter och med full kompensation till kommuner och regioner som behöver anställa och utbilda fler.

7/ En grön ny giv för nystart av ekonomin – ett reformpaket för en rättvis grön omställning som tar Parisavtalets mål på allvar. Grunden är en aktiv stat som bland annan genom en statlig investeringsbank lånefinansierar gröna investeringar i ett gemensamt samhällsprojekt med industrisatsningar, energieffektivisering av miljonprogrammets fastigheter och ett transportlyft som gör det ekonomiskt möjligt för alla oavsett inkomst och bostadsort att ta klivet till fossilfria transporter. Initiala kostnader för ett fossilfritt Sverige 2035 fördelas solidariskt genom skatter som tas ut från företrädesvis höginkomsttagare i storstadsområden.

8/ En grönt miljonprogram inleds för byggande av klimatsmarta, kommunala allmännyttiga bostäder i hela landet.

9) Ett skattesystem som ökar rättvisan inom skattesystemet och ger 100 miljarder mer till välfärden, där jobbskatteavdragen avskaffas och ersätts av grundavdrag för alla inkomster under 30 000 kr/månad, höjd och enhetlig skatt på kapitalinkomster, höjd skatt på stora fastighetsvärden, samt avskaffade RUT och ROT-avdrag.

10/ Ett nytt finanspolitiskt ramverk – ett moderniserat ramverk där samhällets tillgång till arbetskraft och produktiva resurser fullt ut används för att tillfredsställa samhälleliga behov. Även ökade driftskostnader som välfärdssatsningar och pensionshöjningar lånefinansieras delvis under nystartens första år, men driftsunderskottet hämtas hem över konjunkturcykeln.

Vårt program innebär att barn- och äldrefattigdom i Sverige avskaffas. Att vård, skola, omsorg och assistans stärks för alla. Att de samhällsfarliga inkomstklyftorna minskar betydligt. Att nedmonteringen av samhällsservice i glesbygd stoppas. Att lokalt näringsliv får en rejäl vitamininjektion genom stärkt köpkraft hos fler. Det innebär att nödvändiga samhällsinvesteringar på omkring 100 miljarder kronor per år finansieras genom lån.

Den offentliga sektorns bruttoupplåning stabiliseras omkring 45 procent av BNP, bland de lägsta i Europa. Över 100 000 nya jobb skapas närmast omedelbart utöver de åtgärder som riksdagen redan beslutat om. De nya arbetstillfällena återfinns i såväl den privata som den offentliga sektorn.

Coronakrisen har skärpt allvaret i samhällsproblemen och blottlagt ytterligare dimensioner. När socialdemokratin går till val nästa gång ska väljarna veta att det är vi som har svaren. Det ska vara vi som presenterar reformerna som tar sig an samtidens ödesfrågor: ojämlikhet, arbetslöshet och klimatförändringar.

S-föreningen Reformisterna visar sedan start oförtrutet hur en offensiv socialdemokratisk ekonomisk politik bör se ut och vi lägger alla våra förslag till partikongressen i november 2021.

Sofie Eriksson

Grängesberg

styrelseledamot, S-föreningen Reformisterna

Markus Kallifatides

Stockholm

ordförande,S-föreningen Reformisterna

Reformisternas förslag, omfattande dokumentation och beräkningar finns på reformisterna.se

Kommentar: Detta är ett debattinlägg från s-föreningen Reformisterna i riket och från Dalareformisterna. Det är med glädje vi kan publicera det på Dala-Demokratens ledarsidor. Jag är själv medlem i föreningen och anser att den sedan den startades har vitaliserat debatten inom socialdemokratins gräsrötter – även om gensvaret från s-ledningen varit pinsamt svagt. S-ledningen sitter rätt mycket fast i just nittiotalets krispolitik, även om mycket hänt under pandemin när det gäller att kasta gamla åtstramningsidéer överbord. Men grunden för den ekonomiska politik som formades under nittiotalet måste omvärderas och det är det Reformisterna sysslar med.

Det är särskilt glädjande att Dalareformisterna är på väg att bli ganska aktiva, trots att all mötesverksamhet är så mycket knepigare under pågående pandemi (nyligen deltog jag i ett Zoommöte med reformisterna i Dalarna). Över hela detta land sitter nu faktiskt medlemmar i denna s-förening och tänker ut förslag och kandidater till kommande partikongress och det kan visa sig att nästa år blir rätt avgörande för vart socialdemokratin går politiskt.

Offensiv reformpolitik brukar regelmässigt avfärdas som ett slags julklappar som någon i röd luva kommer med. Men varför inte? Det reformpaket som finns i debattartikeln är en julklapp, levererad dagen före dagen, till alla tänkande människor.

Göran Greider