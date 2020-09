Region Dalarna arbetar för att utöka provtagningskapaciteten ytterligare

Att många vill boka PCR-prov gör att man i dagsläget kan få vänta några dagar på en provtagningstid.

– Är man lindrigt sjuk ska man inte ringa vårdcentralen för att boka PCR-prov, utan boka tid i appen Min Vård Dalarna – annars riskerar de som är svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare i ett pressmeddelande.

Tiderna räcker inte till och Region Dalarna arbetar med att fortsätta utöka provtagningskapaciteten. Detta trots att PCR-provtagningen har utökats med 1 000 tider den här veckan.

– Många är förkylda just nu och det gör att provtagningstiderna inte räcker till men det är bra att människor med symtom bokar tid för PCR-prov – det uppmanar vi alla att fortsätta göra. Man kan boka in sig på vilken vårdcentral man vill i Dalarna via appen Min vård Dalarna och det viktigaste är att man stannar hemma så fort man har minsta symptom, säger Helena Ernlund.

Provtagningstider för PCR-provtagning för att se om man har en pågående covid-19-infektion läggs ut löpande i appen Min Vård Dalarna. Tidigare har det gått snabbt att få en provtagningstid men i dagsläget kan man få vänta upp till fem dagar på en tid, precis som i många andra delar av Sverige.

– Problemet är inte att vårdcentralerna inte kan ta fler PCR-prover. Det är det mikrobiologiska laboratoriet som inte kan analysera fler prover i nuläget, säger Helena Ernlund.

I dagsläget skickas en del PCR-prover till Stockholm för analys. Det gör att det tar minst ett dygn ytterligare att få provsvar.

– Senare i veckan får vi besked om laboratoriet i Stockholm kan ta emot ännu fler prover. Så fort analyskapaciteten kan utökas får vårdcentralerna möjlighet att boka in fler för provtagning, säger Helena Ernlund.