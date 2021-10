Region Dalarna serverar klimatavtryck med lunchen: "Vad vi äter har stor betydelse"

Från och med den 11 oktober kommer lunchgäster på restaurangerna Gastronomen i Falun, La Rätt i Mora och Hörnan i Ludvika bli informerade om sina maträtters klimatpåverkan i form av kilo koldioxidekvivalenter (förkortat CO2) per portion.

– Vad vi väljer att äta har en stor betydelse för klimatet och nu får du som gäst möjlighet att välja en klimatsmartare maträtt genom att vi på menyerna anger koldioxidekvivalenter per portion i kilo, berättar Anders Eriksson, processägare kost och måltid inom Regionservice i ett pressmeddelande.

Enligt RISE (Research institutes of Sweden) ligger koldioxidutsläppen per svensk för närvarande på cirka 1,8 kg koldioxid per måltid men bör senast 2050 vara nere på ca 0,5 kg per måltid för att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen enligt Parisavtalet.

– Vi har som mål i regionen att vår genomsnittliga klimatpåverkan per lunchportion i våra restaurangmenyer ska vara högst 1 kilo CO2 år 2022. När vi år 2020 började våra mätningar låg medelvärdet på 1,7 kilo, säger Christer Carlsson, servicenämndens ordförande.