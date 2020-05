Region Dalarna: Sommarjobb ställs in och fler hittar till vårdappen

Sommarjobb till ungdomar ställs in. "Det är klart jättetråkigt för dem som drabbas, men det är en säkerhetsfråga", säger Gunilla Stenback, HR-direktör Region Dalarna. 3 600 tidsbokningar har gjorts i Region Dalarnas app Min Vård under perioden 1 mars till 4 maj i år. Under samma period 2019 var det 833 tidsbokningar.