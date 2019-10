Regionskatten lämnas orörd: ”Finns inga behov”

Beslutet om att låta skatten vara orörd under nästa år togs av regionstyrelsen vid onsdagens sammanträde. Det ska visserligen formellt även tas upp av regionfullmäktige i november, men med all sannolikhet blir beslutet detsamma i den folkvalda församlingen. Region Dalarnas skattesats kommer därför även nästa år att vara 11:63 kronor per intjänad hundralapp.

Enligt prognosen kommer 2019 års resultat för Region Dalarna att visa ett plus på 87 miljoner kronor. Resultatet är bra, men kunde ha varit bättre om det följt årets budget. I den var förhoppningen ett överskott med 100 miljoner.

– Vad som inte finns med i prognosen är räntor på avsatta medel, säger Ulf Berg, och tillägger att Dalasamverkan varje år de närmaste tio åren kommer att betala av 400 miljoner kronor för att komma tillrätta med den pensionsskuld som finns.

– Annars skulle det vara riktigt tomt i kassakistan.

Han upplyser om att framförallt tre nämnder har en tuff ekonomi; tandvårds-, kollektivtrafik-, respektive hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det handlar i grova drag om underskott med 10, 14 samt omkring 40 miljoner kronor.

– Strulet med varuförsörjningen kommer troligen också att kosta oss en del, säger Ulf Berg.

En del slantar kan också stärka regionens konton om det kommer pengar i december från den nya kömiljarden. Pengarna faller ut om vårdköerna har kortats under några månaders tid.

Det moderata regionrådet ser även positivt på kommande år och att överskottet kan uppgå till 100 miljoner kronor då. Något som kan bidra till det är det kommunala skatteutjämningssystem som diskuterats rätt mycket på sistone och som det snart tas beslut om.

Häromdagen, i samband med Handelsbankens rapport, aviserades att att de planerades att göras besparingar i den centrala adminstrationen och inte kontoren. Det är på de senare intäkterna finns.

Det är en inställning han vill ta med sig till Region Dalarna.

– Dalfolket betalar skatt till Region Dalarna för att vi ska ordna bra sjukvård, inte öka på administrationen.

Effektiviseringar som inte behöver bli så dramatiska om det sker med naturlig avgång.

– Om det exempelvis finns tio personer med naturlig avgång finns det pengar för oss att göra bra saker med, som gör personalen lugnare och tryggare.