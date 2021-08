Rekordmånga larmsamtal – ett av tre i onödan: "Personal i stress och press"

Normalt får SOS Alarm cirka 9 000 samtal per dygn. Men under sommaren har det kommit cirka 14 000 samtal per dygn.

Juli 2021 slogs rekordet med 10 procent fler samtal mer än det tidigare rekordåret juli 2020.

Många av samtalen är helt korrekta, som när folk är akut sjuka i corona, till exempel. Pandemin har ökat samtalen. Att många hemestrar och råkar ut för olyckor och brott i Sverige ökar också mängden samtal. Men många samtal har också kommit fel.

– Extremt många ringer och det sätter vår personal i stress och press helt i onödan därför att folk ringer fel nummer. Det gör att värdefulla sekunder går åt för våra operatörer, och leder till att människor som verkligen behöver akut hjälp får svårare att komma fram, säger Anders Klarström.

Oro för corona

En del av samtalen handlar om corona -- men inte om sjukdomen, utan om oro för corona.

– Mår man dåligt eller har frågor ska man ringa 1177 till sjukvården, inte till oss.

Falsklarmen kan också bero på att det brinner någonstans men luktar rök en bra bit från branden, där ingen fara råder. Då ringer många 112 i onödan.

En tredjedel av alla samtal är fel.

– Folk ringer tyvärr till oss för att rapportera brott som inte är akuta när de egentligen borde ringa polisens nummer 114 14. Man ringer för att cykeln blivit stulen och säger att det var för lång kö till polisen.

Ringer tillbaka

En persons telefon larmade automatiskt när mannen ramlade av cykeln, berättar Anders Klarström.

– Ringer man av misstag till 112 och lägger på ska man absolut svara när vi ringer tillbaka. Annars blir det ett pågående ärende för oss.

Och så finns de riktigt tokiga samtalen.

– Man ringer och säger att man tappat passet. Eller nycklarna. Eller säger att mitt barn har röda prickar, vad ska jag göra? Eller att man har slut pengar till taxi och undrar om man kan få åka ambulans. Jo, det är sant, sådant förekommer, och alldeles för ofta.

Anders Klarströms råd:

– Ring rätt nummer. Och ladda gärna hem SOS Alarm-appen till telefonen, då ser vi exakt var du ringer i från.

Jonas Fredén/TT