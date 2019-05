Resmål från länet lyfts fram under världskongress – över 700 deltagare: "Triumf"

Nu är det klart vilka hållbara naturupplevelser som ska lyftas fram när över 700 internationella deltagare kommer till världskongressen Adventure Travel World Summit i Göteborg.

Totalt finns det 20 resepaket i elva svenska regioner som deltagarna kan välja mellan för att lära känna Sverige lite bättre. Två av resorna går till Dalarna.

Den första kallas "Sámi Culture, reindeer & hiking in Dalarna Mountains", där får de internationella gästerna uppleva samisk kultur och fjällvandrning, med besök vid Njupeskär, Grövelsjön och Old Tjikko på Fulufjället.

Den andra resan till länet kallas "The four elements of Dalarna", och innehåller bland annat en cykeltur genom Rättvik, en promenad längst Siljan och ett besök vid Styckforsens vattenfall.

Tanken är att visningsresorna ska ge idéer till nya hållbara produkter hos andra researrangörer i världen. -Det finns en växande trend i världen för att uppleva naturen. Att Sverige får vara platsen för ATTAs världskongress är ett resultat av besöksnäringens gemensamma fokus på naturturism och en triumf för turist-Sverige. Visit Sweden har de senaste fyra åren lagt extra fokus på att få omvärlden att uppmärksamma naturupplevelser i Sverige, mycket tack vare en riktad satsning från regeringen, säger Ewa Lagerqvist, vd på Visit Sweden, i ett pressmeddelande.