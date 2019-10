Restaurang i Bjursås begärs i konkurs – vd:n: "Har haft personalbrist"

Korskrogen i Bjursås har begärts i konkurs. Den elfte oktober lämnades ansökan om konkurs in till Falu tingsrätt. Krogen, som ligger ett stenkast från riksväg 69 har haft både pizza, hamburgare och a la carte på menyn. Det geografiska läget har varit bra. Under vintern har en del trafik passerat till och från dalafjällen och under sommarhalvåret har många sökt sig till kommunerna runt Siljan. Problemet har istället varit stora svårigheter att få tag på kompetent personal. Något som Dala-Demokraten tidigare skrivit om. Vd:n och ägaren Johannes Lindström har inte sett någon annan utväg än att slå igen.

– Jag har lämnat in nycklarna och lagt ner verksamheten, berättar han.

Sedan december förra året, när bolaget Bjursås Event & Catering AB startade sin verksamhet där Korskrogen ingår, har Johannes Lindström sökt personal till sin krog i Bjursås. Att få tag på pizzabagare visade sig vara svårt och i slutändan omöjligt.

– Jag har haft personalbrist sedan början på året. Det har varit motgångar ända sedan det blev klart att jag skulle ta över, säger Johannes Lindström.

Jag låg på 280-300 timmar i månaden.

Lösningen blev då att han själv fick dra hela lasset med långa arbetsdagar och få lediga dagar som följd. Till slut kände han att det inte fungerade. Under vintern och vårvintern tvingades han därför hålla stängt under en period. Krogen öppnade igen då en kock kunde anställas. Men en heltidstjänst vid pizzabänken var omöjlig att hitta. Några hörde av sig om sommarjobb men verksamheten behövde fungera fram till dess. Att lära upp någon ny fanns det inte tid till. Slutsatsen blev att pizzabagare är ett bristyrke.

– Det här var en verksamhet som jag drog igång och inte skulle jobba ihjäl mig i. Nu blev det så ändå. Jag låg på 280-300 timmar i månaden. Det fungerar inte när man har småbarn, berättar Johannes Lindström.

Han berättade för tidningen vid ett tidigare besök att han, som bjursing sedan barnsben, hade tillbringat många år i just Korskrogens lokaler, där han sett en kompis sno ihop pizza efter pizza. Han hade nästan växt upp där.