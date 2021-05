Revision visar: Brister inom vuxenpsykiatrin i länet – läkare ska fått för hög jourersättning

Två läkare ska ha fått orimligt mycket betalt för sina anställningar inom Länsvuxenpsykiatrin, enligt regionen. Det ska gälla när läkarna arbetat jour.

Man ska ha också ha upptäckt att ST-läkare schemaläggs på ett sätt som gör det svårare att gå primärjour och samla på sig yrkeserfarenhet.

När det upptäcktes ska man ha startat en revisionsgranskning av läkarbemanningen inom vuxenpsykiatrin i länet. Nu riktar revisorerna kritik mot regionen.

Revisorernas samlade bedömning är att organisationen brustit i sin interna styrning och kontroll. Trots tidigare signaler har bristerna inte åtgärdats.

– Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter som kommit fram i revisionsgranskningen. När jag fick signaler från våra tjänstepersoner om de påstådda missförhållandena agerade jag direkt och gav ett uppdrag att kontakta vår revision som satte igång en granskning av läkarbemanningen inom Länsvuxenpsykiatrin vars preliminära resultat jag nu tagit del av, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Revisionsgranskningen identifierar följande bristområden:

- Brister i arbetsmiljön. Arbetstidslagens syfte att värna den enskildes hälsa frångås.

- Risk för patientsäkerhet. Medarbetarna erhåller inte tillräcklig dygns- och veckovila. Arbetsfördelningen försämrar ST-läkarnas möjlighet att skaffa sig viktig erfarenhet.

- Ineffektivt resursutnyttjande. Högre kostnader för läkarnas jour och beredskap än nödvändigt.

- Bristande styrning och kontroll. Det går inte att säkerställa att rapporterade störningar under jourtid överensstämmer med verkliga störningar. Exempelvis erhöll en läkare 27 procent av all ersättning för jour och beredskap under januari-februari 2021.

Region Dalarna avser nu att följa upp den externa revisionsgranskningen med en intern utredning. Regionen anser sig dock redan nu ha tillräckligt med underlag för att vidta åtgärder. Exempelvis avser regionen göra en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få utrett om regionen brutit mot arbetstidslagen. Rutiner och ansvar för schemaläggning ändras också omedelbart.

– Genom att vidta åtgärderna kommer vi snabbt att ställa om verksamheten så att patientsäkerheten säkerställs, arbetsmiljön blir bättre och att onödiga kostnader tas bort, säger Ulf Berg.