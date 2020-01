Ria i Falun fick julgåva på 75 000 kronor

Det är Stödföreningen ordförande Inger Wahlman och vice ordföranden Agneta Hallberg som lämnar över gåvan.

Det är Stödföreningen för Ria i Falun som samlat in pengar till verksamheten i Falun. Tidigare under år 2019 har Stödföreningen samlat in 60 000 kronor och överlämnat. På tisdagen lämnade Stödföreningen över 75 000 kronor till som samlats ihop under 2019.

– Föreningen har ett uppdrag och det är att samla in pengar, säger Inger Wahlman, ordförande, som varit i föreningen i 15 år.

De har ett par hundra medlemmar. En gång i månaden står medlemmar vid Ica-Maxi i Falun samt vid storhelger.

– Vi står med sparbössor. Men vi tar också swish. Man kan också panta och lägga i kvittot i sparbössan, förklarar Inger Wahlman.

Stödföreningen startade 2004, för att hjälpa till att samla in pengar. De har också ett 90-konto, plusgiro, vilket innebär att det är godkänt av Svensk insamlingskontroll, där företag och privatpersoner kan stötta genom att sätta in pengar.

Medlemmarna i stödföreningens arbetar ideellt. Arbetet med insamlingen är Föreningen har också en frivillig medlemsavgift.

– Man bestämmer själv, säger Agneta Hallberg.

Ulf Linde jobbar den här veckan på Ria-stugan och efter 13 år där blir han pensionär. Flyttlasset har redan gått "hem" till Gävle.

David Johansson är med när Ria i Falun får ta emot julgåvan. Han tar över som föreståndare efter Ulf Linde.

– Jag gör min första dag i dag, säger David Johansson på tisdagen.

Den här veckan går Ulf Linde och David Johansson parallellt i sitt arbete på Ria-stugan.

David Johansson har erfarenhet av socialt arbete. Han har varit med sina föräldrar i Brasilien och jobbat där. Han kom tillbaka till Sverige och Falun.

– Jag var missionärsbarn och fick följa med på mycket socialt arbete, säger han.