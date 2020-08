Ridklubben var nära att ge upp hoppet: " Efter alla motgångar har den negativa trenden vänt"

– Hade vi inte fått ett kommunalt katastrofbidrag på 250 000 kronor och andra bidrag hade vi aldrig överlevt, konstaterar ridskolechefen Linnea Åslin.

Rent ekonomiskt var klubben på ruinens brant när allt såg som mörkast ut. Med stöd från klubbens medlemmar och alla bidragsgivare kunde man börja öppna upp en del av verksamheten i mars. Nu är det full fart på verksamheten. Alla ridhästar har tillfrisknat helt, förutom en av hästarna. Klubben har även köpt tre nya hästar och har planer på att köpa ytterligare två.

– Helt otroligt vilket uppsving det blivit. Vi har 120 uppsittningar i veckan och rekordmånga som står i kö, tillägger Linnea Åslin.

Sedan i våras har man även en nästan helt ny styrelse. Ny ordförande är Carina Klar.

– Det har ju varit en tuff tid med först kvarka och sedan corona, konstaterar Linnea Åslin.

För ridklubben och många andra föreningar i kommunen försvann ju möjligheten att fylla på klubbkassan när sommarens dansbandsvecka ställdes in. Under många år har klubben haft servering i centrala Malung under Dansbandsveckan. Men med det uppsving som ridklubben nu upplevt, ser man ändå positivt på framtiden.

– Under en helg i september kommer till exempel landets mest meriterade ryttare Helena Lundbäck hit och håller i träningen, berättar Linnea Åslin.

Runt om i Sverige är det uppskattningsvis mellan 70-100 stall som varje år drabbas av ett utbrott. Kvarka orsakas av en bakterie och är en mycket smittsam luftvägssjukdom hos hästar.

