Ritola om fysiska statusen – och försäsongen: "Så här länge har jag aldrig varit med"

För första gången på flera år är Mattias Ritola skadefri på försäsongen inför seriepremiären. Den 32-årige forwardsstjärnan från Borlänge vågar dock inte ta ut något i förskott.

– Ja, peppar peppar. Det har varit för många år nu som gör att jag inte kan känna mig helt säker, säger Mattias Ritola, med drygt en vecka till hemmapremiären mot Malmö.

För det här med försäsong och Mattias Ritola har inte varit någon bra kombination.

Säsongen 2013-14 i Modo dundrade han in i en öppen båsdörr och bröt nyckelbenet, två år därpå skadade han korsbandet i Skellefteå, och 2016-17 i Schweiz var det en fingerskada. För två år sedan blev det akut blindtarmsoperation och förra året en knäskada som höll honom borta länge.

– Så här länge har jag aldrig varit med tror jag. Hittills har det gått bra. Kroppen känns bra och det blir framför allt jäkligt kul att kliva in i en säsong med en hel försäsong bakom ryggen, säger Ritola.

Det är säkert fem år sedan jag fick så här mycket is innan en seriematch.

Med tanke på den tuffa försäsongshistoriken finns det supportrar som kan känna oro om Mattias Ritolas fysiska status och energimängd.

– Ja, men det är det som har varit mitt problem tidigare. När jag har kommit tillbaka de andra åren har jag knappt varit på is utan det har nästan blivit två träningar och rakt in i en match. Det fungerar inte. Det tar ett tag att komma in i det från barmark till isträning. Det är säkert fem år sedan jag fick så här mycket is innan en seriematch.

Kan man säga att du känner dig yngre på isen?

– Haha, så jäkla gammal är jag inte... Nej, men självklart har jag inte känt mig särskilt ung tidigare år. Då är du riktigt gammal. Men i år känns det bättre i både kropp och skalle. Kroppen är där den ska vara nu, säger Mattias Ritola.