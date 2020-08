Robert Broberg – en ordrolig själ

Robert Broberg var en allkonstnär. Han sjöng, spelade, målade och skrev i en rasande fart. Han blev redan i tidiga tonåren ett känt namn i offentligheten. En tidningsartikel i Aftonbladet blev orsaken till att Robert Broberg var tvungen att sätta ihop ett speldugligt skiffleband i slutet på 1957. Bandet hette Robbans Skiffle Group.

Robert klarade knappt av grundskolan men ryckte upp sig och sökte in på Konstfack, där lärde han bland annat känna Lasse Åberg. De kom båda två från familjer där kultur inte var särskilt viktigt. På Konstfack öppnades en helt ny värld av möjligheter. Robert Broberg beskrev tiden på lärosätet som "vilt, fantastiskt och spännande."

Han blev tidigt känd via televisionen. Under de första tio åren från 1957 till 1968 som artist gick han under namnet Robban eller Robban Broberg. Under perioden 1968-1974 tog han hela namnet, Robert Karl-Oskar Broberg. Därefter gällde artistnamnet Zero och från 1982 var det Robert Broberg. Alla dessa namnvariationer murar in olika epoker i hans liv.

Ett försök till internationellt genombrott i USA slutade med fiasko och sammanbrott. Ja, karriären var som Bergbanan på Liseberg. Det gick upp och ned i rasande fart. Robert Broberg blandade högt med lågt. Vackra låtar som "Maria Therése" blandades med stycken som "Uppblåsbara Barbara". Han var en sökare och blev under en tid protestsångare på sitt alldeles eget sätt.

Han gillade Josh White som turnerade regelbundet i Sverige på 1960-talet. Hans repertoar bestod av arbetssånger, ballader och blues. Robert Broberg tog intryck förstås av sin förebild. Det märks inte minst i den bluesproggiga låten "Att ha det taskigt med sig själv i Paris". En låt som hand bland annat spelade med Hoola Bandoola Band.

För mig kom det ändå lite som en överraskning att han turnerade med just Hoola Bandoola Band. Det var när den alternativa musikrörelsen var som störst. Vänskapen med Mikael Wiehe bestod livet ut trots att de var så olika som person. Wiehe är intervjuad i biografin och berättar att han gick ofta på Robert Brobergs konserter. "Han tyckte att jag var fyrkantig och jag tyckte han var flummig."

Det finns för övrigt en konsert på Youtube från konserthuset i Örebro som SVT spelade in våren 1974 för den som är nyfiken på hur det lät.

Robert Broberg skulle också dyka upp helt oannonserat på den stora ANC-galan i mitten på 1980-talet då i princip hela Sveriges rockelit hade gått samman för att skänka pengar till befrielserörelsen i Sydafrika.

Journalisten och författaren Klas Gustafson har en lång rad biografier bakom sig. Han har skildrat stora namn tidigare som Cornelis Wreesvijk, Monica Zetterlund, Tage Danielsson, Beppe Wolgers och Marie-Louise Ekman med flera.

I det här fallet har Klas Gustafsson haft ett omfångsrikt pressmaterial att tillgå. Dessutom Robert Brobergs privata brev, anteckningar och manuskript. Han har även intervjuat gamla flickvänner och personer som stod honom mycket nära under olika delar av hans liv.

Minnet av Robert Broberg förblir ljust och hoppfullt. Han var också en röst och en själ för sin tid. Klas Gustafson skriver sakligt och kunnigt om en artist som var folklig i ordets bästa bemärkelse.

Robert Broberg stod på toppen av sin karriär som scenartist i början på 1990-talet. Då sålde han ut Globen ett otal gånger. Han skulle äntligen också få ett slutgiltigt erkännande från sina föräldrar som tidigare aldrig förstått sig på sin son och hans olika livsval.

Robert Broberg kunde triumfera efter många år utanför riksmediernas intresse. Han byggde upp sin folkliga popularitet genom att ständigt turnera land och rike runt, varv på varv. Han uppträdde i skolaulor och i Folkets Hus-lokaler. Han gav otaliga intervjuer i landets alla olika lokaltidningar.

Robert Broberg var generös på många sätt. Men allt hade också sitt pris. Tyvärr kom det egna livet i kläm. Han brottades med ångest och depressioner.

Robert hade flera kraschade förhållanden bakom sig. Han blev pappa till fyra döttrar och en son. Robert var en orolig själ som kanske aldrig hittade sig själv. Under de sista åren var han sjuk, en skugga av sitt forna jag. Sådant är livet. Ingen kommer undan slutstationen. Han somnade in med barnen vid sin sida.

Recensionsfakta:

Robert Broberg letar efter sig själv

av Klas Gustafson

Utgiven av Norstedts förlag