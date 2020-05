Robert Sundberg: C-makt och företag i fokus i Mora där bara de som är partners till C växlar

I kommunvalet 2002 fick C en stor framgång till 36 procent av rösterna, en tredubbling. Partiet kom att styra i en borgerlig koalition. Efter ett tag bytte C till S som styrespartner i stället för andra borgerliga partier. Koalitionen C+S varade i tio år.

Efter valet 2014 blev det ett borgerligt styre igen, med S i opposition. Det centerpartiledda styret fortsatte efter valet 2018, med Anna Hed (C) som kommunalråd. Partiet ökade i kommunvalet det året, från 26 procent till 29.

C stärkte sin ställning i styret och kommunpolitiken (12 mandat, ökning med ett). Partiet har nu i flera årtionden suttit vid makten i Mora, med partier till höger eller vänster om sig.

Även Morapartiet fick en valframgång 2018 med fem procentenheter till 15,7 procent, var sjätte väljares röst. I styret kom utöver C och Morapartiet även M och KD att ingå med vardera knappt tio procent och knappt fem procent i väljarstöd.

Liberalerna tappade sitt enda mandat i kommunvalet 2018. Utan Morapartiet (6 mandat) skulle de tre borgerliga partierna (18 mandat) inte nå majoritet. S försvagades i valet och tappade två mandat (till 10) och blev, med bara 23 procent mot tidigare 30, mindre än C. I fullmäktige finns även SD (4 mandat), V (2) och MP (1).

Nyligen kom årsredovisningen för Mora kommun 2019. Det visade på ett överskott, på nästan tio miljoner kronor. Det var dock 18 miljoner lägre än budgeterat. Nivån två procent av budgeten är det som brukar vara målsättningen om överskott (cirka 28 miljoner i Mora).

Oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S) mot så kallade Moraalliansens fyra partier (Morapartiet ingår) är inte nöjd med det ekonomiska resultatet. I en insändare i DD (papper) 9/5 anger han orsaker. Han tycker att det borgerliga styret gjort för lite och för sent i kommunens områden och verksamheter.

Sohlberg finner att ganska lite nämns av styrets ledare (kommunstyrelsens ordförandes inledning) i en text i årsredovisningen om de kommunala kärnverksamheterna omsorg och skola, två procent av orden (knappt 40 av nästan 2 000) enligt Sohlberg.

Maktväxling sker i Mora bara mellan vilka partier som C styr kommunen ihop med.

Desto mer ägnas åt näringslivet och vad styret framhåller att det genomfört. Jag ser att kommunens placering i Svenskt näringslivs årliga ranking av kommuners företagsklimat tas upp (ett tapp med 38 placeringar till 107 av 290) i inledningen till årsredovisningen.

Sohlbergs observation kan vara på sin plats att framhålla, att kommunstyrelsens ordförande (Anna Hed) verkar enligt inledningen inrikta sig i hög grad på näringslivet och dess intressen. Nu i coronakrisen kan kanske vård- och omsorgsfrågor bli centralare och mer i fokus då kommunens verksamhet 2020 beskrivs.

C har cementerat sig som evigt styresparti i Mora. Partiet kan dela makten med andra, ömsom M och andra borgerliga partier, ömsom S. Men att C försätts i opposition, likt fallet var för C i Gagnef några år efter valet 2014, ser ut att bli svårt.

Det lokala partiet Morapartiet verkar vara inriktat på att samarbeta med C och inte S, vilket Kommunal samling i Gagnef gjorde efter valet 2014 och som gav växling vid makten.

