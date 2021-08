Robert Sundberg: C måste budgetsamtala med V eller SD

Institutet Skandinavisk opinion, Skop, mäter väljarnas partisympatier bara några gånger per år. 5 augusti publicerades den senaste mätningen, gjord 19 till 23 juli.

Förra mätningen av Skop publicerades 1 mars och det är med den som förändringar jämförs. Mätningen från Skop belyser flera intressanta lägen i riksdagen som kan uppstå.

Bara fem partier skulle klara riksdagens spärr på fyra procent. Inte bara L och MP skulle hamna under den, på 2,9 procent respektive 3,7. Även KD skulle hamna under spärren med 3,5. 1 mars klarade KD gränsen med 4,6 procent.

Med både L och KD under riksdagsspärren minskar möjligheten för Ulf Kristersson att bli statsminister. Hela 6,4 procent av rösterna, de på KD och L, skulle inte ge utdelning i riksdagsmandat för högerblocket.

Frågan är om stödröster från M räcker för att få både KD och L över riksdagens spärr. L fick för övrigt högre stöd i julimätningen än den som publicerades 1 mars på 2,4 procent.

S är största parti enligt Skop, på 27,2 procent. Det är nästan samma resultat som 1 mars. 106 mandat skulle det ge. Det vore sex mandat mer än de 100 S har nu, fastän S-väljarstödet är en procentenhet lägre än i valet 2018.

V fick 12,0 procent i Skop. Det är 1,8 procentenhet mer än 1 mars. 47 mandat skulle det ge V, 20 fler än partiet har i dag.

C fick 8,7 procent, vilket vore nästan samma som valresultatet 2018. Det skulle ge 34 mandat, tre mer än i dagens riksdag. Partierna som i dag tolererar Stefan Löfven som statsminister och kommer in i riksdagen enligt Skop skulle få 187 mandat och en majoritet.

Till höger om dem skulle bara M och SD komma in i riksdagen. M fick 21,8 procent och SD 19,5. Resultatet för M är 2,7 procentenhet sämre än i Skop-mätningen 1 mars och resultatet för SD är 4,0 procentenheter bättre. M skulle nu ha fått 85 mandat och SD 76. Tillsammans vore det 162 (avrundat upp ett mandat jämfört med M och SD var för sig).

Skop-resultatet visar att C har en svår nyckelroll. För en S-regering räcker det inte att samarbeta om budget med bara C. Det skulle ge bara 140 mandat. Det räcker inte för att vinna budgetomröstningar om SD gör som partiet gjort flera gånger sedan 2014, röstar på det budgetförslag som M står för, vilket skulle ge 162 mandat för det.

C skulle med resultatet från Skop tvingas acceptera antingen en budget som förhandlas fram av antingen S, V och C tillsammans eller en som förhandlas fram av M, SD och C.

Även V måste rösta ja till en budget som både S och C röstar ja till. Och om C hellre likt SD tolererar en M-regering så räcker inte mandaten från M och C, totalt 119, för att vinna budgetomröstningar. En S-budget stödd av 106 mandat skulle kunna vinna om V röstar på den, vilket skulle ge 153 mandat.

Får inte SD det partiet vill av en M-regering som budgetsamarbetar med C kan SD (hota att) rösta på S-budgeten som då skulle få 182 mandat.

Bara en regering med S och M, som skulle få majoritet med 191 mandat skulle, om Skop-siffrorna vore valresultat, slippa budgetsamverka med varken SD, V eller C.