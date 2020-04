Robert Sundberg: C och L borde gå ihop och bli ett parti

Centerstudenter föreslår att slå ihop Centerpartiet och Liberalerna. Det är en gammal tanke.

1973 gjordes ett försök att slå ihop partierna. Det gick inte. På den tiden röstade i alla fall många på dem.

Hade de som röstade på C och L röstat på ett sammanslaget parti hade det med 35 procent av rösterna inte varit långt ifrån stödet S hade då, 43,6 procent.

I en ledare i Expressen 23/4 argumenterar Linda Jerneck emot en partifusion C+L. Bland annat så är de inre partikulturerna för olika, menar hon.

C har historik av att vara intresseparti för lantbrukare och landsbygd men ändå vara pragmatiska. Det har skett även om ett anammande av liberalism i nyliberal form spritt sig från partitoppen och nedåt senaste två årtiondena.

Liberalerna är ett idéparti som gärna teoretiserar och debatterar för debattens egen skull.

I C fikar de och vill ha trevligt tillsammans. I L äter de snabbt sin hälsokost och debatterar mot alla in absurdum och att ha trevligt är inte ett mål. C är rika, L fattiga.

Att länder som Sverige får fler partier, inte färre, beror på valsystemet. Med det system som är i USA och Storbritannien hålls partiernas antal nere. Nackdelen är att spännvidden i de stora partierna, ofta två, blir bred.

Skulle spärren mot små partier i parlamentet vara högre än fyra procent skulle motiven att gå ihop vara större. Men i Tyskland där spärren är fem procent har också partierna blivit fler.

Jag tyckte länge också att en sammanslagning av C och L var ett dåligt förslag. Men jag har ändrat mig.

C driver ideologiska principer oavsett verkligheten, exempelvis ändra arbetsförmedlandet till privat regi i stället för i offentlig. C har blivit folkpartistiskt i beteendet som parti: mindre pragmatiskt och mer ideologiskt envist, ja tondövt.

C har inte längre, som i 100 år, lantbrukare och landsbygdsbor som främsta väljargrupper. Likt L är det i storstäder partiet har främsta stödet nu. Stureplanscentern har vunnit nya väljare runt Stureplan. Nya Centerpartiet har distanserat sig från Traktorcentern och dess väljare.

I Novus (SVT 23/4) minskade L statistiskt säkerställt från 3,8 procent till 2,8. Nästan fyra procent av väljarna riskerar hamna utanför riksdagen gällande representation i nästa val.

I ett sammanslaget C+L skulle de tre, fyra procent L-väljarna räddas kvar att ge mandatutdelning. L, och C, borde nappa på Centerstudenternas partifusion. Om inte annat för att det försvårar för ett konservativt block M, KD, SD att nå majoritet. Men L och C sväljer troligen inte betet.