Robert Sundberg: Coronacomeback i debatten

Fredag 9/10 kom Aftonbladet med en mätning, Demoskop, om partiernas väljarstöd. De tre stora partierna minskar, vilket är ovanligt att de gör samtidigt.

SD minskar mest, med 1,7 procentenhet, till 19,9. S samt M minskar med 1,1 procentenhet vardera, till 25,0 respektive 21,1.

Sedan några veckor har coronafallen ökat efter att ha minskat i trend. Coronapandemin har därmed kommit i centrum för debatten igen. Det har rört folksamlingar som riskställen för smitta på fester och i grupper som bland studenter och i idrotters omklädningsrum.

Att coronan och hälso- och sjukvårdsfrågor kom i centrum igen kan ha missgynnat SD och M. De två gynnades under början av hösten av att frågor om brottslighet och straff samt delvis migration kom i centrum av debatten likt de var innan coronans inträde som centralaste ämne i samhället i mars.

Visserligen har M och SD kritiserat en del av hanteringen av sjukdomsbekämpningen som i och för sig folkhälsomyndigheten stått för, men som ändå drabbat regeringen. Men det som SD och M kunde vinna på det i väljare har de gjort nu.

Med coronan i fokus går en del borgerliga väljare som hälsovård är viktigt för till KD, ser det ut som. För KD har ökat, med 1,4 procentenhet till 6,7. Det var dock före mätperiodens sista dag då KD-ledaren Ebba Buschs partajande med små avstånd till andra på partyt blev känt. Busch levde inte som hon lärde med fysisk distansering för att minska risken för coronasmitta.

I fallet med tappet för S verkar V, som är för trygga anställningar enligt lagen LAS, ha gynnats av det, med en uppgång på 1,7 procentenhet till 9,2. Här har antagligen debatten om arbetsrätten med risk för försämring av LAS (lag om anställningsskydd) för de anställda spela in. Regeringen kan ju bli tvungen att genomföra det sedan arbetsmarknadens parter inte kunnat komma överens.

De många satsningar och rekordstora utgifter som görs i budgeten ser inte ut att ha gynnat S. Å andra sidan kan de kanske ha minskat tappet för S till att bara bli drygt en procentenhet senaste månaden. MP ökar visserligen, men bara från 3,2 till 3,5 procent.

C och L, som också står bakom budgeten, ökar med några tiondelar vardera. L ligger med 3,4 procent under riksdagens spärr på fyra procent. Men C med 9,2 procent ligger över valresultatet på 8,6.

Oppositionen till höger får 47,7 procent. De fem partierna som ingår i, eller tolererar, regeringen har 50,5 procent. Men både MP och L ligger under riksdagens spärr så de tre som kommer över den har bara 43,6 procent. Det är mindre än trion M, KD, SD.