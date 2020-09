Robert Sundberg: Engagemang gav nejseger

Det blev seger för nejsidan i folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälen. De preliminära uppgifterna visar att 52,5 procent röstade nej med ett valdeltagande på 58,7 procent. 44,1 procent röstade ja. (3,4 procent lade avstår-valsedel) Åtta procentenheter i övertag för nej över ja är ett tydligt valutslag.

För att vara ett val av detta slag, i bara en kommun som hålls när det inte är nationellt val då, är ett valdeltagande på nästan 60 procent högt. Det är samma nivå som det kommunala omvalet i Falun i april i fjol var på.

Nejsidan hade ett stort engagemang bland sympatisörer. Det vägde tungt och bidrog till mobilisering av väljare. Jasidan, som haft en hel del annonsering för sin linje, lyckades inte vinna trots till synes bra med resurser.

Varför det blev nej kan det lanseras teorier om. En ingrediens av så kallad NIMBY, Not In My Back-Yard, alltså inte vilja ha i detta fall vindkraftverk där man bor, föreligger.

De som inte vill ha de vindkraftverk som ändrar landskapets silhuett, behöver vägar och fundament, inverkar på djur- och fågelliv, medför störande ljud och annat negativt lyckades få gehör bland väljarna för det. Vindkraft för koldioxidfri el kan vara bra. Men det bör inte byggas verk för det här, i denna fina, känsliga natur, kan resonemang lyda i fall med NIMBY.

Trots att energiformen är koldioxidfri och klimatvänlig lyckades inte ja få tillräckligt med röster. De ekonomiska utfästelser, till kommunen och bygden, som bolaget utlovat upplevdes inte vara tillräckligt bra.

Om vindkraftsbolaget varit statligt, som Vattenfall som byggde ut många älvar, kanske det gett bättre gensvar hos vissa väljare. En statlig aktör hade kanske också framstått som mer tillförlitlig i ett 25-årigt tidsperspektiv. Efter den tiden ska ju utnötta verk monteras ned.

Mot en privat aktör, om den dessutom är utländsk, kan det nog vara lättare att uppbåda ett motstånd. Möjligen kan det ha varit en faktor av flera som gjort det svårt för jasidan.

Kanske bedömde många väljare att de få arbetstillfällen som skapades efter byggtiden, cirka tio, var för få för att vara attraktiv faktor.

Folkomröstningar av detta slag är rådgivande. Men det blir svårt för politikerna i kommunen att gå emot valutslagets nej. En majoritet av politikerna har varit för vindkraftsparken. De har haft annan åsikt än majoriteten av väljarna.

På flera håll i landet finns vindkraftsanläggningar med varierande antal verk. Varje sådan har sina förutsättningar i geografin. I andra länder byggs stora anläggningar ofta i havet. Kanske har sådana, som är långt från bebyggelse, bättre förutsättningar att accepteras än landfasta anläggningar.

Folkomröstningen har väckt känslor hos många i kommunen och även utanför den. En polarisering i sakfrågan har uppstått. Nu gäller det för Malung-Sälen och dess invånare att komma över dessa motsättningar och gå vidare. Och det är att gå utan vindkraftverk på Ripfjället, vilket kommunpolitikerna förutsätts besluta om i linje med valresultatet.