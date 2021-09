Robert Sundberg: Fempartistyrets tre problempartier

Jag har skrivit ledare om att Liberalernas dåliga opinionssiffror kan göra att partiet åker ur många kommunfullmäktigen. En av kommunerna är Falun.

I omvalet i Falun i april 2019 fick L 3,55 procent. Det var sämre än de 5,41 procent L fick i valet i september 2018, som underkändes. L fick därmed bara två mandat av 61 i fullmäktige, mot de tre partiet skulle fått om septembervalet gällt. I valet 2014 fick L fyra mandat, så resultatet i omvalet 2019 innebar en halvering i ledamöter.

Redan av septembervalet framgick att Falun fick borgerligt styre. Mest framträdande kommunalråd i styret blev Joakim Storck (C), fastän hans parti på knappt 15 procent blev mindre än M på 22 procent. I omvalet blev ställningen jämnare, med 17 procent för C och 20 för M. C var fortsatt mindre än M och fick ändå den mest framträdande kommunalrådsposten, kommunstyrelsens ordförande, för Storck.

Ökningen för C mellan september och april verkar ha gått ut över inte bara M utan även L och kanske också Falupartiet, FAP. Det fick 2,71 procent i septembervalet men bara 2,22 procent i omvalet. Det gav ett mandat.

Det borgerliga styret i Falun är i minoritet med bara 28 mandat mot oppositionspartierna S, V och MP på 27 mandat. SD har sex mandat. Ja, egentligen har styret 27 mandat om Kristdemokraternas tidigare ledare Katarina Gustafsson räknas bort. Hon är utesluten ur KD, men sitter kvar i fullmäktige som partilös och säger sig stödja det borgerliga styret.

Med L och FAP nära spärren till fullmäktige på två procent kan Faluns kommunval 2022 komma att avgöras av vilka partier som klarar spärren eller inte.

Och L som i april 2019 fick 3,55 procent kommunalt hade då drygt fyra procent i de nationella opinionsmätningarna. Nu har L bara hälften av det i mätningar och ligger antagligen på runt två procent i Falun.

Storcks fempartistyre har alltså tre partier med problem och kan försvagas också om SD, som fungerar som stödparti, ökar.

Ja, KD kan bli ett tredje problemparti för det borgerliga fempartistyret i residenskommunen. KD fick 5,54 procent i omvalet. Men det var i ett läge då KD hade bra opinionssiffror nationellt, runt tio procent.

Nu är KD på hälften av det i väljarstöd i mätningar. Det kan hända att KD i Falun nu ligger på bara mellan två och tre procent och kan åka ur fullmäktige om det står sig.

SD som i Falun har sex mandat av 61 har röstat så att det borgerliga styret haft dess stöd och fått igenom sina förslag.

