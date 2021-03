Robert Sundberg: God kommunekonomi i Malung Sälen men styrande S kan ändå få det svårt

Malung Sälens kommun gjorde ett bra ekonomiskt resultat för 2020 (se bland annat DD webb 12/3), med 47 miljoner kronor mer än budgeterat. Det berodde i hög grad på en aktieutdelning från det energibolag, Malungs elverk, som kommunen är delägare av. 74 procent av aktierna i bolaget ägs av kommunen.

Bolaget gjorde en utdelning och kommunen erhöll 28,7 miljoner kronor. Pengarna kommer att behövas för att bland annat investera i skolor i kommunen, enligt kommunalrådet Hans Unander (S).

Den här ledarsidan har för övrigt en positiv inställning till att kommuner äger bolag. Det gäller särskilt energibolag som står för en viktig del av en kommuns infrastruktur i form av elförsörjning.

Den andra orsaken till kommunens goda resultat var extra statsbidraget, som gjorde att kommunen fick 34 miljoner kronor mer än vad den budgeterad för. 19 av de miljonerna var för att klara välfärden på grund av covid-19. Tyvärr så minskade skatteintäkterna till kommunen med 15 miljoner kronor.

En kommun som Malung kan alltså ha bättre ekonomi än väntat trots covid-19 finns i och med den del av det extra statsbidraget som var kopplat till covid-19. 19 av de 47 miljonerna är därifrån. De återstående cirka 28 miljonerna motsvarar utdelningen från energibolaget.

Även om de två flödena av resurser är angenäma för kommunen är de av engångskaraktär. Utan dem gick, att döma av nyhetsuppgifter, kommunen ekonomiskt precis ihop jämfört med budgeterat.

Malung Sälen har annars det gångna året varit i fokus apropå den folkomröstning som hållits om vindkraftsprojektet på Ripfjället. En majoritet på 52,5 procent av de röstande röstade nej till det. Valdeltagandet var rimligt högt, 61 procent, med tanke på vad som brukar vara fallet i folkomröstningar av det slaget. Valdeltagandet var på samma nivå som i omvalet i Falun 2019.

Unander gick dock i spetsen för en uttolkning av valresultatet där han räknade in de som inte röstat och fick att de och de som röstat ja till vindkraftsprojektet var en stor del av invånarna i kommunen. Det är dock inte på det sättet man brukar tolka valresultat.

För Unander och hans S-ledda S+C+L-styre är kommunens goda ekonomi glädjande. Det missnöje som det S-ledda styret dragit på sig med tolkningen av folkomröstningen och beslutet att gå vidare med vindkraftsprojektet, trots att fler röstade mot det än för det, överskuggar nog nyheten om god kommunekonomi.

Partierna i oppositionen, M med oppositionsrådet Mikael Östling, SD, V och Landsbygdspartiet Oberoende (LPO) meddelade efter folkomröstningen att de avsåg följa valresultatet. De har dock bara 14 av de 36 besatta platserna i fullmäktige. S-ledda styret har 21 platser.

S riskerar att få svårt att i nästa års val nå det väljarstöd partiet erhöll 2018 på drygt 41 procent. S står ju som symbol för styret, även om C och L också ingår. Styret har alltså 21 av 39 platser i fullmäktige. Men tre platser i fullmäktige, som SD erhållit, är inte besatta. För styret gäller: S har 16, C tre och L två. Med S för vindkraftsprojektet, liksom åtminstone ledarna för C och L, är det en majoritet.

Utsikterna för Unanders S-ledda styre ihop med C och L kanske ändå är goda. Detta även om S tappar en del röster på beslutet om ett ja till vindkraftsprojektet trots majoritet i folkomröstningen för nej-sidan.

Malung Sälen är för övrigt ytterligare en kommun, utöver Hedemora, Gagnef och Vansbro, där SD tog mandat i fullmäktige men inte kunde besätta platser. SD hade fyra namn på valsedeln och så kallat låst lista, där inte ytterligare namn kunde skrivas in. Nu har SD bara tre av de sju mandat partiet erhöll i valet besatta. Listettan för SD, Mats Larsson, en av partiets fyra kandidater 2018, lämnade partiet i februari 2020 men satt då kvar i fullmäktige som så kallad vilde.

SD blev i Malung Sälen tredje största parti i kommunalvalet med 16,25 procent av rösterna. Det var bästa resultatet i de 15 kommunerna i länet för SD. Det är dock ett svaghetstecken för partiet att det inte hade tillräckligt med kandidater för att besätta de sju platser det fick i fullmäktige och att en ledamot lämnade partiet så det blev utan ytterligare ett mandat.

Oppositionen mot det S-ledda styret är svag och splittrad, med M till höger och V till vänster. Och det är oklart om SD får ihop tillräckligt med kandidater för de platser partiet får. Och SD-ledamöterna bör klara av att sitta kvar för partiet de fyra åren efter valet. Så utsikterna för Unanders S-ledda styre ihop med C och L kanske ändå är goda. Detta även om S tappar en del röster på beslutet om ett ja till vindkraftsprojektet trots majoritet i folkomröstningen för nej-sidan.

Styreskollegan C, med Pär Kindlund i spetsen, är för övrigt också för vindkraft och fortsättning för Ripfjällsprojektet. Det är även ledaren för L, Thomas Ericsson. Men C, och L, hamnar lätt i skymundan för S gällande att vara de som symboliserar ja trots nej-majoritet i folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället.