Robert Sundberg: Lööfs politik ger inte hopp

På 1970-talet hade de två mittenpartierna en samverkan. De hade 35 procent av rösterna, Centerpartiet var det större av dem. Med paroller som "Socialt ansvar utan socialism" och "Trygghet", som syftade på social välfärd, försökte de vinna väljare från Socialdemokraterna.

Nu har C en nyliberalt inspirerad politik. Den innehåller marknadslösningar, privata aktörer inom skola, vård och omsorg, sänkta skatter, individuella lösningar i välfärden som innebär att bättre beställda kan ha det förmånligare.

C driver den politik som i många länder ökat ekonomiska och sociala klyftor och lett till reaktioner i form av många väljares röstning på populistiska, främlingsfientliga partier. När inte politiken i ett land ger social och ekonomisk trygghet kan man i alla fall rösta på partier som stoppar invandringen så konkurrensen om jobb och bostäder minskar, har flera väljare resonerat då.

I sitt tal tog Lööf upp utvecklingen med mer främlingsfientlighet och nationalism i många länder. Att det finns ett samband mellan hennes partis politik och den utvecklingen nämnde hon inte. På ett ytligt plan lät Lööfs lovord till demokrati, frihet, tolerans, fri journalistik, motstånd mot hat och hot mot journalister och (lokal-)politiker bra.

Och givet att läget är som det är med dessa hot kan det vara bra med stöd till medieredaktioner för bättre IT-säkerhet och fysisk säkerhet i lokaler och ingångar till dem. Särskilt mindre redaktioner som kan ha svårt att ha råd med den säkerheten nämndes.

Lööf och C vill också ha en författningsdomstol. Det är inte någon bra inrättning, även om det kan låta så. Exemplet USA visar att sådana lätt politiseras. Politiken flyttas in i juridiken och uttolkningen av den.

Att det mellanliggande val som krävs för att ändra grundlagen måste vara ett ordinarie val, inte ett extra val, föreslog också Lööf. Det vill C för att försvåra och fördröja grundlagsändringar. Men det är dåligt att ge olika val olika värde.

Frågan är varför C intresserar sig så mycket för grundlag och författning just nu. Man kan misstänka att partiet oroar sig för en utveckling som den i Ungern och Polen. Men vem ska stå för något sådant? Är det Sverigedemokraterna?

Om C hade haft en politik för socialt ansvar och trygg välfärd skulle hoppfullheten kunna vara större jämfört med nu, när C driver en politik som leder till större sociala och ekonomiska klyftor.

Att värna äganderätten för bland annat skogsägare tog C upp. C knyter väl där an till sin historik av att framför allt stå på markägande landsbygdsbors sida. Många av dem röstar dock på SD och M numera.

Lööf och C säger sig vilja ha ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. Men det är Centerpartiets politik som är problemet om man vill ha ett sådant Sverige. Den politiken skapar nämligen ökade ekonomiska och sociala klyftor.

Den politik som C driver är en som passar de som det går bra för i Sverige. De som inte hör till dem hade behövt ett socialt och ekonomiskt tryggare välfärdssverige och förvandlas av Centerpartiets politik nu till väljare som röstar för stoppad invandring så i alla fall konkurrensen minskar om jobb, bostäder och en allt mindre offentlig välfärd.

Om C hade haft en politik för socialt ansvar och trygg välfärd skulle hoppfullheten kunna vara större jämfört med nu, när C driver en politik som leder till större sociala och ekonomiska klyftor.