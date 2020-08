Robert Sundberg: M misslyckas i Dalarna med att få mer väljare och få makt i fler kommuner

M är Sveriges näst största parti med nästan 20 procent av rösterna i riksdagsvalet 2018. Men i Dalarna går det dåligt. M är i opposition i åtta av 15 kommuner och styr bara i sju. Ett annat borgerligt parti, C, sitter i styret i 12 av 15 kommuner.

M i Dalarnas 15 kommunalval blev sammanlagt större än C, med drygt 17 procent mot knappt 17 procent. M har fått dålig utdelning i att förmå hamna i styrande ställning i länets kommuner.

M hade för övrigt drygt 16 procent i riksdagsvalet i Dalarna 2018.

M sitter i fem av sina sju styren i länet tillsammans med C i borgerliga styren. I två fall är M i styren ihop med S. Det ena är i Ludvika. Det andra är i Gagnef, där C ingår utöver M och S. Ludvika är enda kommun där C inte är med i ett styre men där M är i styret. M fick drygt 21 procent där och Håge Persson är kommunalråd för M.

I sex fall är M i opposition och C är i styret. I samtliga de fallen utom ett är det S och C som är i styret: Borlänge, Hedemora, Malung Sälen, Säter och Älvdalen. Det sjätte, där M och S är i opposition mot ett C-lett styre, är Orsa.

Det parti som C-framgångarna i maktspelen i kommunerna i Dalarna efter valen missgynnat är i flera fall M.

I Borlänge efter valet 2018 fanns överväganden hos M att bilda ett borgerligt styre som stödde sig på SD. S hade tappat två procentenheter och M ökat drygt fyra procentenheter, till 19,3. Men det blev inte av. M hamnade i fortsatt opposition när S lyckades formera ett blocköverskridande styre med utöver MP och Omsorg för alla även C och L. I och efter valet ledde Agneta Nyvall M. Hon avsattes av partiet i november 2019. Därefter är Ulrik Bergman främsta företrädaren för M.

I Falun blev ett borgerligt styre med stöd av SD av. Det borgerliga fempartistyret i residensstaden är ju beroende av SD i meningen att det krävs att SD inte röstar emot styret och med S-ledda oppositionen till vänster. Sannolikheten för det må vara liten, men kan komma att uppstå. Kanske om att bevara små skolor på landsbygden utanför tätorten.

Ett annat alternativ för M vore att agera mer pragmatiskt och sätta sig i styre ihop med S och några mindre partier, som i Ludvika. Eller styra med även C utöver S, som i C+S+M-styret i Gagnef. 12,3 procent fick M där 2018, mot 10,8 i valet 2014.

I Älvdalen styrde S och MP före valet 2018. De tappade sin majoritet när S förlorade en tredjedel av väljarna, nästan 17 procentenheter. Men M drog ingen fördel av det utan tappade också, en procentenhet till 9,5. Nils-Åke Norman (M) fick 9,6 procent personröster, men personvaldes inte för rösterna var färre än 50 (43).

I Orsa satt M i ett borgerligt styre med även MP före valet 2018. Men efter valet hamnade M utanför det nya C-ledda styret. I Orsa är M ovanligt små, med knappt fem procent, och var det även i föregående val med drygt fyra procent.

I Mora satt M med i det borgerliga styret med även Morapartiet före valet och var kvar i det efter valet. Men M tappade väljarstöd, från 11,2 procent till 9,4. Malin Höglund blev enda personvalda i M.

I Malung Sälen minskade M från drygt 24 procent till knappt 19. Partiet var före valet utanför styret med S, C och ett tredje parti (före valet V, efter det L) och utanför även efter valet. Mikael Östling blev partiets enda personvalda.

I Falun är M största parti på 20 procent i fempartistyret men har inte den ledande kommunalrådsposten, ordförande i kommunstyrelsen. Veronica Zetterberg var den i M som fick mest personröster. Hon blev den enda personvalda i partiet med 7,7 procent personröster i omvalet. Mats Dahlberg med 3,9 procent personröster i omvalet var kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, efter valet 2018 och före omvalet.

Problemet för M är inte S utan C, SD och lokala partier. De har vunnit väljare som kanske kunde ha gått till M. Och så är M ofta dåliga på att förhandla om makten

I Vansbro ökade M mycket, från 3,6 procent till 9,8. Utgångsnivån var dock låg. Pär Skagerling var enda personvalda i M.

I Säter ökade M från drygt 14 procent till drygt 18. M var dock i fortsatt opposition mot ett S+C-styre. Ledande företrädaren Caroline Willfox är en av de två i M som personvaldes och den i M som fick mest personröster.

I Hedemora fick M 17 procent, vilket var nästan oförändrat stöd. Partiet är i fortsatt opposition mot ett styre med S, C och V. Lennart Mångs blev en av tre personvalda i M, den med mest personröster i M.

I Avesta ökade M med drygt åtta procentenheter till drygt 21 procent. Främsta företrädaren för M, Johan Thomasson, var en av tre i partiet som blev personvalda och den som fick flest personröster. M är i fortsatt opposition mot S-ledda styret ihop med V.

I Leksand och Rättvik sitter M fortsatt med i C-ledda styren efter valet 2018. M har i båda fallen 2018 fått drygt 15 procent och ökat med mellan drygt två och drygt tre procentenheter.

I Smedjebacken har M suttit i opposition i många årtionden och fortsatte med det efter valet 2018 då M fick 14,6 procent vilket var ett tapp på drygt två procentenheter. Lotta Gunnarsson blev enda personvalda i M.

M kommunalt i Dalarna är näst största parti efter S. Men M får dålig utdelning maktpolitiskt. M kan ha högt stöd på 17 till 21 procent som i Hedemora, Säter, Malung Sälen och Avesta men ändå vara i opposition. M kan ha runt 15 procent, som i Leksand och Rättvik, men ändå hamna i skymundan för det stora partiet i styret, C.

Ibland kan M ha lågt stöd, fem till tio procent, som i Orsa och Älvdalen och vara i opposition, och för den delen som i Mora där M är i styret.

Problemet för M är inte S utan C, SD och lokala partier. De har vunnit väljare som kanske kunde ha gått till M. Och så är M ofta dåliga på att förhandla om makten efter valen.