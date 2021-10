Robert Sundberg: Magdalena Andersson kan bli en ny Ola Ullsten

Fokus i politiken är på två saker. Den ena är nya statsministerns, kanske Magdalena Andersson, tillträde och omröstningen för det sedan Stefan Löfven avgått som socialdemokratisk partiledare på partikongressen i novembers början. Den andra är budgetomröstningen i riksdagen som sker efter behandling i finansutskottet under slutet av november.

Oppositionens sex partier har nu lagt sina budgetalternativ. Sist ut på tisdagen var M och C. Oppositionens partier utgår från regeringens budget, som tagits fram med stora administrativa resurser på finansdepartementet, och föreslår ändrade kostnader och intäkter i dem.

Det gäller att inse att Sverige i praktiken är på väg mot ett nytt system i hur landet styrs. Länge har det varit en regering som haft makten och har genomfört sin politik. De har antingen varit socialdemokratiska eller borgerliga. Och sällan har deras upplägg för det de vill genomföra störts. När det skett har det varit i mindre frågor eller kortare tid eller så har avgörandet fått särskild behandling, exempelvis i en folkomröstning (pensioner, kärnkraft, EMU).

Regeringen blir nu mer av en administrativ, verkställande enhet av politik som ibland inte är dess egen. Det är riksdagen och dess utskott som får mer makt och utformar politiken, även om regeringen har en del makt också på vissa områden.

Att riksdagen får större makt beror till stor del på att Sverigedemokraterna inte röstar som de andra partierna kommit överens om i budgetomröstningar. När egna alternativet fallit ska ett parti lägga ned sina röster. Då kan en minoritetsregering få igenom sin budget i riksdagen.

Men om ett parti, på 18 procent av mandaten, röstar på främsta oppositionspartiets alternativ fungerar inte uppgörelsen om röstning för att minoritetsregeringar ska regera.

Det talas om att högeroppositionens fyra partier, M, SD, KD, L, kan komma att lägga en gemensam reservation i finansutskott som blir deras budgetalternativ. Det blir ett steg längre än när SD röstade på M+KD-budgeten hösten 2018 eller alliansbudgeten hösten 2014.

Det skulle öka pressen på C och V att rösta för regeringens budget. Men för C kan det vara lockande att låta högeroppositionens reservation vinna budgetomröstningen i riksdagen, vilket den gör om C lägger ned sina röster. Bland annat kommer inte familjeveckan att vara med i en sådan högeroppositionens reservation.

Magdalena Anderssons tigande antyder att regeringen är beredd att ta förlusten att inte få igenom sin budget (i dess helhet)

I september, då finansminister Magdalena Andersson lade fram budgeten, ville hon inte svara på om regeringen avgår om den inte får igenom budgeten. Det borde den egentligen göra. Magdalena Anderssons tigande antyder att regeringen är beredd att ta förlusten att inte få igenom sin budget (i dess helhet).

Med en ny ordning av detta slag försvåras väljarnas ansvarsutkrävande. Många olika partier har ju haft inflytande gångna fyra åren. Och det kan bli fler regeringskriser.

På 85 år har Sverige haft denna typ av svag regering som får riksdagsmajoriteter emot sig om budget eller annat men tolereras av en majoritet i riksdagen en gång i ett år. Det var då liberalen Ola Ullsten var statsminister ett år före valet 1979.

Den ordningen kan bli den som gäller nu och efter valet 2022. Den har för- och nackdelar. Partier och väljare bör tänka igenom om de vill ha det så.