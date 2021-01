Robert Sundberg: Moderata lockrop på C i Säter utan resultat

Kommunalrådet i Säter, Mats Nilsson (S), får se upp om han vill behålla C i sitt tvåpartistyre. Oppositionsrådet Caroline Willfox (M) flirtar nämligen oblygt till C och bjuder in partiet att byta sida, kanske efter valet 2022.

Det gör hon i en insändare i DD (9/1). "Moderaterna välkomnar dock gärna över C med varm hand när tiden är inne.", skrev hon. Och hon tog avstamp i ett inlägg som S-politiker, bland annat Nilsson, haft före jul. I den tycks det enligt Willfox framstå som att S styr ensamma i Säter.

Nilsson och andra S-politiker hade ett inlägg om en park för åkning av skateboard (DD webb 18/12). Men det var nog inte den Willfox syftade på utan en insändare drygt en vecka tidigare.

Styret med S och C har en majoritet på 19 mandat av 35 i fullmäktige, med 11 för S och 8 för C. Om C skulle gå till den moderatledda sidan skulle det inte räcka för de fyra allianspartierna att få majoritet. M har sju mandat och L samt KD ett vardera. Det blir 17, ett för lite för att nå majoritet.

S, V och MP skulle ha 14 mandat (V 2 och MP 1). SD med fyra mandat (om alla vore besatta vilket inte är säkert att de är) skulle bli vågmästare i omröstningar, i meningen att om SD skulle rösta emot ett alliansstyres förslag skulle de få svårt att gå igenom.

Det är dock möjligt att det skulle fungera. I Falun ser läget i fullmäktige ut så, ett alliansstyre som tolereras av SD men som inte får igenom förslag om SD röstar med S-ledda oppositionen.

I insändare (DD 9/12) med rubriken "Vi har framtidstro i Säter" påtalade kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) bland annat att den öppna arbetslösheten i kommunen bara är 2,5 procent. Det är en låg nivå.

Att kommunens ekonomi är i balans för i år (2020) trots det försvårande läget med coronapandemin, och att resultatet är lite grann bättre än budgeterat, påtalas också av Nilsson.

En ändringsbudget för 2021 ska läggas med bland annat åtta miljoner kronor mer till socialnämnden och satsningar på äldreomsorgen. Åtta miljoner kronor mer än tidigare läggs också på skolans område.

Några andra saker framhöll Nilsson också, som att 300 000 kronor går till strävan att alla i åldern 15 till 17 år ska få ett sommarjobb. Även kultursektorn får 300 000 kronor mer.

Willfox och M friade till C även i samband med valet 2018. C, och kommunalrådet Hans Johansson (C), meddelade att hans parti inte stänger några dörrar. Han och C vill få största möjliga genomslag för sin politik. Uppenbarligen är det ihop med S, hittills.

C ökade i valet med två mandat och är starkare än mandatperioden före 2018. C ökade från 18 procent till 22. S minskade från 41 procent till 32. S och C blev därmed mer jämnstora, även om S fortsatt är störst, totalt och i styresduon.

C med ganska stark partiorganisation, särskilt på landsbygden, kan komma att dra fördelar och framstå som aktiva i den politik som genomförs. Det kan komma att gynna partiet i valet. Om C skulle bli större än S och de två fortsatt når majoritet är en fortsättning på S+C-styret antagligen intressant för C. I ett borgerligt styre skulle C också vara störst. Redan nu skulle det vara så.

Men fler partier, fyra i stället för två, skulle troligen vara med i ett borgerligt styre. Det skulle göra ett sådant styre mer tungrott. Och om det ändå inte har majoritet, utan det krävs att SD inte röstar emot det, blir ett sådant styre inte attraktivt för C att delta i.

Byggandet av ett nytt särskilt boende för äldre, på Prästgärdet, har varit framträdande i den kommunala debatten den senaste tiden. Om det är så att M och partier till höger i oppositionen varit svala eller negativa till det kan det nog vara en faktor som minskar intresset hos C att samarbeta med dem i stället för med S.

Det är bara drygt halvtid i mandatperioden. Hur partierna agerar i styresfrågan framgår först runt valet och efter det. Oväntade kombinationer kan uppkomma. Hittills har S+C-styret klarat sina uppgifter ganska bra. Oppositionen är splittrad med V och MP för sig med tre mandat, tre borgerliga partier för sig med nio mandat och så SD med fyra mandat (om alla vore besatta).

C verkar trivas med att styra Säter ihop med S, så lockropen till C från Caroline Willfox och M får nog svårt att ge resultat.

Om inte C lämnar styret med S finns inget alternativt styre. C har kommunalt vanligen praktiskt inriktade politiker som inte är så ideologiskt låsta vilket M kan ha, som i att vilja genomföra valfrihetsreformer som LOV till varje pris.

S och C brukar kunna finna varandra i praktiska och flexibla lösningar. M kan ha för många högerpolitiska käpphästar att driva igenom, vilket kan göra att C (kommunalt som i Säter) ser svårigheter att samverka med M.

Trots att nya bostäder byggts nyligen, ett 70-tal lägenheter, föreligger en brist på bostäder (se bland annat SVT Nyheter Dalarna 10/2 2020 och hurvibor.se 24/5 2020). Säter drabbas antagligen av närheten till Borlänge som gör att bostadssökande med jobb i Borlänge kan komma att bosätta sig i Säter. Det gör att bostadsbristen består trots att nya bostäder byggs. Nya lägenheter som byggs kan få svårt att lösa det problemet, i alla fall om de är få på bara några tiotal.

