Robert Sundberg: Olika bud om oppositionsråd

Det verkar inte finnas regler för vad som gäller rörande kommunalråd och oppositionsråd i kommuner. Hur det ska vara avgörs av majoriteten i fullmäktige, vilket nästan alltid är samma som styret och dess partier.

För kommunalråden, antal och hur stora tjänsterna ska vara, exempelvis heltid, 75 procent, halvtid, kommer de styrande partierna överens om i förhandlingar. Utfallet av det kan variera beroende på vilka partier som är i styret. deras underlag i fullmäktige och hur stora de är.

Vad gäller oppositionsråd är det komplicerat. För det är något som gäller oppositionens partier, men avgörs av majoriteten i fullmäktige. Det är vanligen styrets partier.

Det är därför det borgerliga styret i Rättvik har kunnat halvera det socialdemokratiska oppositionsrådets tjänst från 40 procent till 20 procent från 2019 och nyligen röstat nej till S-förslag om en högre tjänst, en halvtid.

Tjänst som oppositionsråd, vanligen på deltid, är ganska ny företeelse i kommunerna. De har införts de senaste mandatperioderna. En del kommuner har fler kommunalråd än ett, som är på hel- eller deltid. Ofta beror det på att det är flera partier i koalitionerna.

Kostnaden för ett oppositionsråd på 40 eller 50 procent av en tjänst är inte så stor. Att ungefär halvera det till 20 procent, som i Rättvik, är inte så stor besparing. Det är snarare fråga om styrets symbolpolitik och att utöva makt över oppositionen så den inte får så bra förutsättningar att verka som borde vara fallet i en bra fungerande kommunal demokrati.

En debatt finns likt i Rättvik i flera kommuner om vilka partier som ska ha tjänst som oppositionsråd. Är det bara det största partiet i oppositionen? Eller är det även ytterligare parti eller partier i oppositionen? Och om partiet är Sverigedemokraterna, ska de få posten som oppositionsråd?

I Smedjebacken efter valet 2018 gick posten som oppositionsråd, på 40 procent, till Moderaterna och Lotta Gunnarsson. Partiet hade lika många mandat som SD i fullmäktige och hade i valet fått fler röster än SD. Men SD menade att posten och tjänsten borde ha delats. Det framhöll partiet i fullmäktige efter valet 2018 om tjänsten. SD föreslog 10 procent för sin del och 30 för M.

M och SD i Smedjebacken i kommunvalet hade runt 15 procent vardera. C har runt tio procent, men är ofta aktiva i debatterna i fullmäktige med ledamöterna Göran Engström och Jan Tholerus. Kanske borde en företrädare för C också ha en del av en tjänst som oppositionsråd? De 40 procenten kanske borde vara 20 för M, 10 för SD och 10 för C?

Men det är bara en politiker som är oppositionsråd, som Viktor Zakrisson (S) i Leksand på 40 procent eller 20 procent som i Daniel Wenngren (S) i Rättvik. Eller nämnda Lotta Gunnarsson (M) i Smedjebacken, eller Johan Thomasson (M) i Avesta, eller Caroline Willfox (M) i Säter, eller Lennart Mångs (M) i Hedemora. Ja, det går att räkna upp oppositionsråd i alla länets kommuner om man vill.

Hur stor deras tjänster är på varierar. Ibland är det uppgett på kommunens hemsida och ibland krävs det letande för att utröna det.

Som synes är det en politiker från det motsatta traditionella blockets partier som är oppositionsråd. Om det är S-lett styre är det en politiker från M eller C som är oppositionsråd.

Om det är borgerligt styre är en politiker från S oppositionsråd. I flera kommuner, som Smedjebacken, är SD nära att vara näst största parti. Om SD skulle bli största parti i en kommun efter valet 2022, ska partiet då ha posten som oppositionsråd?

Eller är det största partiet av de som utgör något av de två traditionella blocken som ska ha posten som oppositionsråd, även om det partiet inte är största partiet i oppositionen?

Politiker i Dalarnas kommuner har att fundera på om tjänsten som oppositionsråd bara ska gå till en politiker från ett parti, samt hur stor tjänsten ska vara på. Eller om posten ska kunna delas upp mellan partier i oppositionen och hur den gränsdragningen och fördelningen i så fall ska se ut.

En fråga som också måste besvaras är om SD ska kunna ha posten som oppositionsråd om SD blir största oppositionsparti? Ta Borlänge som exempel. Nu är Agneta Nyvall oppositionsråd. Hon är utan partitillhörighet. Oppositionsråd blev hon efter valet då hon var moderat. M fick 19,3 procent och SD 16,1.

Men efter nästa val kan SD bli större än M, likt SD var mellan valen 2014 och 2018. Om både M och SD förblir i opposition efter valet 2022, ska posten som oppositionsråd gå till SD om det partiet blir större än M?

Efter valet 2022 är det inte otänkbart att SD blir en del av underlaget för ett styre i någon kommun, kanske ihop med partier som M, KD och kanske något lokalt parti och rent av L. Ska SD då vara med och styra i den kommunen?

I någon kommun kan SD bli största parti i styret. Ska SD ha posten som främsta kommunalråd då? Det är så det har varit i Sölvesborg i Blekinge sedan valet 2018 och dess styre med SD, M, KD och ett lokalt parti.