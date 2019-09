Robert Sundberg: Prognos visar underskott

Vansbro med knappt 7 000 invånare är en kommun med kärv ekonomi, trots besparingar, effektiviseringar och överskott de flesta av de senaste tio åren.

Vansbros kommunalråd sedan fyra år, Stina Munters (C), och hennes C-ledda styre, med Landsbygdspartiet Oberoende där även M och KD ingår, har en tuff uppgift. Att besparingar väntar för kommunen var en rubrik till en nyhetsartikel (DD papper 23/8 2019).

Enligt en prognos då är ett underskott på drygt 21 miljoner kronor att vänta för 2019. Till det kan läggas ett underskott på 8 miljoner kronor från 2018. Och ett underskott på 3,6 miljoner kronor för 2017.

Fast ekonomin kanske förbättras. En prognos för 2018 i juni i fjol visade också drygt 21 miljoner i underskott, men blev knappt häften av det till slut. Fast nu är konjunkturen sämre. Och en prognos i början av i år (DD papper 16/3) visade på 13,5 miljoner i underskott. En siffra som är nästan 8 miljoner större nu i höst.

I DD-artikeln från 23/8 i år talar kommunchef Catarina Willman om att det kan behövas tas höjd för en åtgärdsplan, ett sparpaket, på 30 miljoner kronor.

Att Vansbros kommunekonomi var dålig var känt före valet. I DD knappt ett år före valet (DD papper 26/10 2017) talades det om att 15 miljoner kronor behövde sparas. Några politiker tillfrågades hur besparingar kunde tänkas ske.

Wahan Harutun (Kommunpartiet - Vansbro) såg ingen annan lösning än att minska på kommunens personal. Torsten Larsson (KD) ville se över om kommunens verksamheter kunde göras på ett effektivare sätt. Att skolan och vården inte får försämras var flera av politikerna överens om då, knappt ett år innan valet.

I kommunvalet 2018 minskade C och S, medan M och KD ökade. Även Landsbygdspartiet Oberoende ökade och kom in i fullmäktige och blev en del av den styrande fyrpartikoalitionen. C kom att fortsätta styra kommunen, trots väljartapp.

Minskningen för C var från nästan 34 procent till drygt 26. Partiet behöll dock positionen som störst, tack vare att S minskade. S gick från drygt 31 procent 2014 till knappt 24 procent. Det gällde i röstandelar. I mandat blev C och S jämnstora på 8 mandat eftersom C tappade mer, tre mandat mot två back för S.

Valvinnare blev Landsbygdspartiet Oberoende, med nästan 8 procent av rösterna och fullmäktigedebut på tre nya mandat.

Av de andra partierna gick M och KD framåt, till tio procent respektive 14 procent, eller tre och fyra mandat. Det nya styret fick 18 mandat av 31.

I början av sommaren i år beslutade politikerna om anställningsstopp, med dispensförfarande, i kommunen. Ytterligare kostnadsbesparingar är att vänta.

Oppositionen mot det C-ledda styret är spretig. Dels är det S, som haft ett generationsskifte till Anders Edlund som ledande företrädare inför valet. Fadern, Nils-Erik Edlund, var några platser lägre på S fullmäktigelista.

Dels är det Harutun och hans parti, med två mandat. I oppositionen finns även Vänsterpartiet, med två mandat.

I statsbudgeten kom en nyhet om att ett servicekontor ska lokaliseras i Vansbro (samma gäller i några kommuner till i landet). Om det kan förbättra för Vansbro är oklart. Men det underlättar rimligen läget.

Det är fyra år sedan Per-Anders Westhed (C) meddelade sin avgång som kommunalråd. Stina Munters efterträdde honom från 2016. I valet i fjol fick hon ett eget mandat av väljarna, även om det innebar svagare stöd för C. Makten bibehölls för C, visserligen i koalition med tre andra partier som tillsammans är större än C i styret. Munters var en av tre toppkandidater för C redan i valet 2014, där Westhed var en av de två andra.

Året innan Anders Gyllenvåg (V) slutade som kommunpolitiker 2016 (DD papper 17/11 2016) påtalade han att prognoserna för kommunens ekonomi borde bli bättre (DD papper 15/5 2015). Det finns fog för kritiken.

För ser man hur det varit de senaste åtta åren uppträder ett mönster. I slutet av åren, ibland i juni men ofta på hösten, är prognosen att det blir ett allvarligt underskott. Men när resultatet kommer i början av nästa år är siffrorna för kommunens ekonomi bättre.

De nu befarade drygt 21 miljonerna i underskott för 2019 kan kanske blir åtta miljoner mindre. Så var det året innan, då prognosen på drygt 21 miljoner back på hösten för 2018 blev 13,5 i slutresultat, allvarligt i sig.

Mest tydligt var det med dyster prognos i slutet av 2011 då det talades om ett stort underskott. Kommunens dåliga ekonomi debatterades under hösten då. Ett sparprogram på mellan 26 och 29 miljoner kronor initierades. Runt åtta procent av kommunens omsättning motsvarade det.

Frågan är om det går att göra något väsentligt mer för att minska Vansbro kommuns kostnader.

Men i början av 2012 visade sig resultatet bli bättre än väntat för kommunen. Men besparingarna hade knappast gett effekt redan då. Resultatet blev för 2011 plus två miljoner.

Sedan följde fem år med plusresultat för kommunen, men ofta visade prognosen sämre värden några månader eller ett halvår före årsredovisningen kom. Överskotten 2012 till 2014 var mellan 10,2 och 14,6 miljoner. Från 2017 blev det dock minus, 3,6 miljoner kronor.

Det blir lätt ett kameralt perspektiv när en kommuns ekonomi sätts i fokus. I Vansbros fall har alla tänkbara åtgärder vidtagits de senaste åtta åren, som att effektivisera verksamheterna, minska på försörjningsstödet (förr: socialbidrag), begränsa nyanställningarna i kommunen med mera. Frågan är om det går att göra något väsentligt mer för att minska Vansbro kommuns kostnader.