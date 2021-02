Robert Sundberg: Sänkt skatt i Gagnef är dåligt för trovärdigheten för S

Kommunalskatten har sänkts i Gagnef, med 25 öre per hundralapp. Styret med C, S och M genomförde det. I oppositionen var också några för, som KD och Kommunal Samling (KoSa), och en del emot, som V.

C fick nu igenom den skattesänkning som partiet försökte få igenom i fullmäktige 2017 (för 2018), då på 29 öre per hundralapp. Partiet misslyckades den gången. Partiet var då i opposition. Styret bestod av S, KoSa och MP. Det hade från och med 2016 höjt kommunalskatten med 29 öre (per hundralapp).

Statsminister Stefan Löfven (S) har uppmanat kommunerna att inte använda statliga pengar som de fått i och med coronapandemin till att sänka skatten. Även om det är svårt att säga vilka pengar som är varifrån har kommunerna gynnats av extra pengar från staten.

Men det är det som skett i Gagnef. Dessutom med S i styret, som sänkt skatten och minskat resurserna i kommunen med fem och en halv miljon kronor i årlig nivå. Att S är med om en skattesänkning känns inte bra. Det skrev jag i en ledare i oktober.

I en insändare i Dala-Demokraten 27/1 uttryckte signaturen "Besviken" detta. Rubriken var "Socialdemokraterna i Gagnef måste förklara sig". Insändarskribenten är kritisk mot den skattesänkning som S medverkat till. Bara elva kommuner av 290 sänkte för övrigt skatten för 2021. Gagnef och Orust sänkte mest av dem.

Insändarskribenten riktade sin kritik mot Eva-Lotta Törnblom (S) för att hon kritiserat att Region Dalarna vill konkurrensutsätta ambulansverksamheten. Insändarskribenten tycker att S i Gagnef borde driva vänsterpolitik innan man uppmanar Regionen att göra det.

Kritik som insändaren ger uttryck för är det som S riskerar när partiet medverkar till det som brukar vara högerliggande politik, som att sänka kommunalskatten. Att S i Gagnef gått med på det är antagligen inte för att partiet vill det utan för att det är det pris som partiet är tvunget att betala för att vara med och styra.

Någonstans går rimligen en gräns för vad S kan gå med på i en kommun, som Gagnef, för att styra den ihop med borgerliga partier. Gränsen går inte vid en skattesänkning.

Löfven och S vill bygga världens bästa äldreomsorg. Hur sänkt kommunalskatt i Gagnef med S i styret underlättar det blir pedagogiskt svårt att förklara.

Eva-Lotta Törnblom (S) svarade i en insändare 4/2, med rubriken "Mycket S-politik i Gagnef". Törnblom framhåller i den att KoSa, L, KD, V och MP ville sänka skatten tidigare under innevarande mandatperiod. Och samarbetet med C och M har medfört "en hel del socialdemokratisk politik".

Vidare påtalar Törnblom att kommunen har god ekonomi och när statsbidragen ökade såg styret ingen anledning att behålla den högre skattesatsen. Det behöver inte leda till försämrade verksamheter i kommunen, menar Törnblom.

Breda överenskommelser över blockgränsen är bra i en invånarmässigt liten kommun, anser Törnblom. Flera andra "små" kommuner av Gagnefs storlek, runt 10 000 invånare eller mindre, har ändå blockpolitik.

