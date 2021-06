Robert Sundberg: SCB:s mätning visar att S leder och L är i kris

Onsdag 2 juni publicerades den stora partisympatiundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) gör två gånger per år. Det mest uppseendeväckande i den var Liberalernas stöd på 2,5 procent.

Det var en statistiskt säkerställd minskning sedan mätningen för ett halvår sedan från väljarstödet 3,0 procent. L är tydligt under riksdagens spärr på fyra procent.

L har mer än halverats sedan valet 2018 och har inte fått mer väljare sedan partimötet i slutet av mars då nästan sju av tio på det beslutade att L ska verka för en moderat statsminister efter valet 2022. L kom därmed att hamna i blocket med M, KD och SD.

I SCB hamnar även MP med 3,8 procent under riksdagens spärr. Bara sex partier kommer in i riksdagen. Till vänster är det S, C och V. De erhåller 46,6 procent i väljarstöd. Det är mer än de 45,8 procent som partierna till höger, M, KD och SD, har.

C får 9,5 procent. Det är en statistiskt säkerställd ökning med 1,9 procentenhet sedan november. Det försätter ändå C i problem. Partiet måste nämligen acceptera att förhandla om budget med V utöver S, om C vill ha en regering som leds av S och inte en regering som leds av M och stöds av även SD.

I dagens riksdag har de budgetsamarbetande fyra partierna S, MP, C och L mer mandat än oppositionen till höger. Stöd från V behövs inte för att den S-ledda regeringens budget ska gå igenom. Blir SCB:s siffror valresultat krävs att V röstar för budgeten och det gör partiet inte om det inte får vara med och förhandla om budgetens innehåll, med bland annat C.

S kan vara nöjda med 28,2 procent i SCB. Det är nästan samma stöd som i valet, även om det är en minskning på 1,2 procentenhet sedan november och som är statistiskt säkerställd.

S fick ökat stöd under coronapandemin, från runt 26 procent i november 2019 till omkring 33 procent i maj 2020. Det höga stödet har nu klingat av. Men S är inte nere på den låga nivån från före pandemin.

Omkring 28 procent för S är ändå en historiskt låg nivå. Förr har partiet förlorat val då det fått högre stöd än det.

Trots att S har lågt stöd lyckas V inte dra fördelar av det. V minskar rent av senaste halvåret, från 9,3 procent till 8,9. Trots att V profilerar sig för mer social och ekonomisk välfärd och rättvisa samt mot införande av marknadshyra och i höstas mot en försämrad arbetsrätt för löntagarna lyckas V inte få ökat stöd.

M får 22,4 procent och har inte lyckats dra fördel av regeringens problem som gällande de kriminella gängens skjutningar. Partiet ha ökat marginella 0,3 procentenhet på ett halvår.

KD minskar statistiskt säkerställt från 5,4 procent till 4,5 på ett halvår. Det kan bero på att partiledaren Ebba Busch framstått på ett dåligt sätt i och med hennes husaffär och tvist med en äldre man.

Väljare som gått till SD från S verkar inte avskräckas av att det skulle innebära moderatpolitik med lägre skatter och därmed inga pengar till förbättrad offentlig välfärd.

SD har ökat statistiskt säkerställt från 17,6 procent i november till 18,9 procent. Partiet profilerar sig som negativt till Stefan Löfven och hans regering. Den vill SD byta ut mot en moderatledd regering. Väljare som gått till SD från S verkar inte avskräckas av att det skulle innebära moderatpolitik med lägre skatter och därmed inga pengar till förbättrad offentlig välfärd.

I SCB finns ytterligare uppgifter. En är väljarstöd efter kön. SD är största parti bland män, med stöd av 26,9 procent mot 23,8 procent för tvåan S. M är trea på 22,5. Bland kvinnor är S störst på 32,5 procent. M är tvåa på 22,3 procent. V är trea på 11,1. SD är fyra på 10,8.

SCB har delat upp landet i åtta geografiska regioner. Gällande det kan observationer göras. En är att C är ett stockholmsparti numera.

C har sitt tredje starkaste stöd i Stockholms kommun, med 10,6 procent där. Det är mer än rikssnittet på 9,5 procent. Bara i de två regionerna Småland + Öland & Gotland och Mellersta och övre Norrland är C större.

Det finns många sverigedemokrater i Stockholm. För i Stockholms län, om Stockholms kommun räknas bort, har SD 17,0 procent. Det är bara 1,9 procentenhet från rikssnittet. Stöd för SD finns alltså inte bara i glesbygd och landsdelar långt från huvudstaden.

Apropå Stockholm har M sitt starkaste stöd i Stockholms län med 31,2 procent. V har liknande profil med att vara starkast i Stockholms kommun, på 16,0 procent där.

För Miljöpartiet med 3,8 procent i rikssnitt verkar det vara så att partiet är starkast där det finns lite av miljö och natur, i Stockholms kommun med 6,3 procent. Där det finns mycket miljö och natur, Norra Mellansverige och Mellersta och övre Norrland, har MP lågt stöd på 1,5 procent respektive 2,2 procent.

Liberalerna med 2,5 procent i rikssnitt skulle klara fyraprocentspärren bara i Stockholms kommun, där L har sitt högsta stöd på 4,4 procent. I Småland med öarna (Gotland, Öland) går det kärvare för L med bara 1,1 procent.

S har svagaste stödet i Stockholms län, exklusive Stockholms kommun, på 23,5 procent. I Mellersta och övre Norrland är stödet för S högst, 39,9 procent. Det är en tillväxtregion med många industrisatsningar nu.