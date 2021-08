Robert Sundberg: SD följer inte budgetpraxis - då måste regeringen vinna

Jag har i ledare skrivit att V och C måste rösta för regeringens budget om den ska gå igenom och en regeringskris undvikas (bland annat DD sajt 9/8).

20/9 lägger regeringen fram sin budget. Ett par veckor senare lägger oppositionen sina budgetalternativ. Och några veckor efter det är det omröstning i riksdagen. Om samma som skedde hösten 2018 händer, att M, KD och SD röstar på ett budgetförslag från M och KD, blir det den budgeten som gäller.

C har valt att tolerera en regering ledd av S hellre än en regering ledd av M, som måste ha SD som stor del av sitt mandatunderlag. Därför borde C anstränga sig för att den regering som partiet valt att tolerera ska kunna sitta det år som är kvar till ordinarie val 2022.

Men C anser att C inte har ansvar för att regeringen får sin budget godkänd av riksdagen, vilket är ett måste för att regeringen ska klara sig till valet 2022. C, och för den delen V, bör då fråga sig om de över huvud taget har något ansvar för vilka som styr Sverige vad gäller budgetinnehåll och på ministerposter?

Sverige står nämligen inför ett problem i regeringsbildningar, inte bara ett problem för regeringen Löfven. För om det nu finns partier som SD som inte röstar enligt praxis när det gäller budgetar, att lägga ned rösterna när det egna budgetförslaget har röstats bort, kan inte Sverige fortsätta ha minoritetsregeringar.

Regler för att bilda regering (det krävs bara att en majoritet inte är emot regeringsbildaren) och budget (förslaget med flest röster vinner) fungerar inte när ett parti som SD inte vill följa praxis i budgetomröstningar.

Om inte partier som C och V vill parera det SD-agerandet genom att ge sig in i förhandlingar om budgeten med ALLA partier som valt att tolerera regeringsbildaren (Löfven) blir det regeringskris. Detta eftersom det då inte går att få igenom en budget i riksdagen för den här regeringen.

Det är inte bara Löfvens problem att få igenom budgeten. Det är alla partiers problem att de kan få sluta ha minoritetsregeringar och i stället ha majoritetsregeringar och behöva regera med partier de inte gillar

C hade kunnat resonera som partiet gör, att inte acceptera V-inflytande på S+MP-regeringens budget om C ska förhandla (klart och vara nöjt) om den budgeten och rösta för den, om 1) övriga partier (främst M) bara lagt egna partibudgetar och 2) alla partier utom de som är bakom regeringens budgetförslag lägger ned sina röster då egna budgetförslaget röstats ned.

Om C (och V) inte vill parera SD-röstning på en M+KD-budget, om sådan läggs, kommer inte Löfvenregeringens budget att kunna genomföras. Löfvenregeringen kommer då att tvingas avgå. Den kan inte regera på en M+KD-budget med dess skattesänkningar och välfärdsnedskärningar.

Valet för C är att acceptera budgetförhandlingar mellan ALLA regeringsunderlagets partier: V, C, S och MP. Eller att efter att en M+KD-budget framröstats bli nytt underlag för en Kristerssonregering ihop med SD, M, KD och L.

Det är fråga om ett systemproblem, inte ett problem för S, och MP som råkar regera nu. Det är inte bara Löfvens problem att få igenom budgeten. Det är alla partiers problem att de kan få sluta ha minoritetsregeringar och i stället ha majoritetsregeringar och behöva regera med partier de inte gillar och i nuläget inte ens vill förhandla med om en budget.