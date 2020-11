Robert Sundberg: Sjukhusserier och coronan i USA

Det finns många amerikanska tv-serier om sjukvård i tv i Sverige. Några är Cityakuten (ER), Scrubs, House, Grey´s Anatomy, Nurse Jackie, Chicago Med, New Amsterdam, The Resident, The Good Doctor.

I serierna framgår att sjukvård kostar och frågan om sjukvårdsförsäkringar. En marknadsmodell råder för sjukvården i USA och har negativa konsekvenser.

Personer med bra, påkostade (privata) sjukvårdsförsäkringar övervårdas, för att sjukhuset ska tjäna pengar på dem och deras försäkring.

Personer med ingen eller dålig försäkring får för lite vård och inte vård, om den inte täcks av det som måste göras för att fallet är akut eller livshotande eller täcks av försäkringen för att den är billig och begränsad.

I många av serierna utmanas systemet för sjukvård enligt (försäkringarnas) köpkraft. I Scrubs brukar läkaren och handledaren för unga läkarna, Cox, vårda patienter som inte har försäkring som täcker alla kostnader för vård. Sjukhuschefen och doktorn Kelso vill dock tjäna pengar på patienterna.

I Cityakuten framgår att sjukvården är en kostnadsfråga, så är fallet även i Grey´s Anatomy. I New Amsterdam är huvudpersonen en ny chef och läkare som vill vårda så många som möjligt på sitt offentliga sjukhus trots begränsade resurser. I The Resident finns en fin avdelning för välbärgade patienter.

I många av serierna jobbar läkarna extra på en (kostnads-)fri klinik utanför sjukhuset eller i en mindre del av det. Där vårdas patienter som är fattiga.

Varför en uppräkning av amerikanska sjukhus- och läkarserier? Ja, USA har en hög andel av coronafallen, 11,6 miljoner, och de som är dödade av viruset, en kvarts miljon. I båda fallen 20 procent av världens fall på knappt fem procent av världens befolkning.

Arbetslösheten har ökat i USA. Många i USA har sjukvårdsförsäkring via sitt arbete. Mister man arbetet mister man försäkringen. Sjukvård kan då bli dyrt.

Mycket är hotat för den som mister jobbet. Bostaden är en sådan sak. Ofta finns speciella bostäder för fattiga. Det kan vara en person som har en något bättre bostad än sådana, trots lågavlönat jobb, som riskerar att inte kunna betala hyra om denne blir arbetslös.

Sjukhusserier som de här nämnda är påhittade. Men de kan få illustrera marknadsinriktad och ineffektiv sjukvård i USA.

En sådan person, eller familj, kan då bli tvungen att flytta till förälder, föräldrar eller annan släkting varvid trångboddhet kan uppstå.

Ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor blir utsatt i en viruspandemi som coronans. I USA finns många tjänstejobb, och resor till och från dem, som gör det svårt att hålla fysisk distansering.

