Robert Sundberg: Tio år i riksdagen och SD behandlas som normala

Enligt Expressen (16/9 sajt) har Jimmie Åkesson haft regelbundna avstämningar med Ulf Kristersson och Ebba Busch. Det är naturligt att stämma av kring de stora frågorna, säger Åkesson till Expressen.

I en intervju i Dagens Nyheter nyligen sa Åkesson att han kan tänka sig posten som justitieminister i en regering ihop med M och KD. Och posten som energiminister och en minister på finansdepartementet är något som Sverigedemokraterna borde ha i en regering om partiet är med i den.

Det är uppenbart att en ny blockbildning tar form med M, KD och SD. Skandaler med koppling till politiker i SD, vilket förekommer, är det en risk att de fortsätter förekomma. Det avskräcker inte M och KD från ett närmande till SD.

Luncher ihop för ledarna för SD respektive M och KD, avstämningar, tankar på ministerposter och utspel som liknar varandra. KD-ledaren Buschs tanke på fängelsebygge utomlands för biståndspengar låter ju som om det skulle vara något som föreslås av SD.

Gradskillnader, inte artskillnader, skiljer SD från M och KD på allt fler områden. Den migrationspolitik som M bedriver har sedan Fredrik Reinfeldts partiledartid rört sig åt SDs håll.

I andra länder har partier som är som SD, alltså invandringsnegativa, populistiska och inte tydligt borgerliga, kunnat vinna väljare från Socialdemokraterna, särskilt bland arbetare. De traditionella borgerliga partierna i de länderna har haft svårare att lyckas med det.

Dansk Folkeparti, DF, är ett exempel på hur denna typ av parti kan vinna väljare från S och bland arbetare. Sannfinländarna ett annat. Alternativ för Tyskland ett tredje. Frihetspartiet FPÖ i Österrike ett fjärde. Fremskrittspartiet i Norge ett femte.

I tre av de fem länderna har det högerpopulistiska, invandringsnegativa partiet suttit med i regeringar som har letts av Moderaternas motsvarighet: i Finland, Österrike och Norge. I Danmark har den typen av parti varit stöd- och samarbetsparti till borgerliga regeringar i 14 av 19 år sedan 2001.

SD, som har 18 procent av mandaten i riksdagen, är ett så pass stort parti att det kan vara ett stöd- och samarbetsparti till en borgerlig regering eller sitta med i den. I båda fallen kan SD få ett betydande inflytande på politiken.

Om SD har 18 procent, eller mer, är sannolikheten stor att partiet kan bli största parti till höger om Socialdemokraterna. Redan i valet 2018 var Moderaterna med 19,8 procent bara 2,3 procentenheter större än SD.

I flera mätningar senaste månaden har M och SD varit jämnstora på runt 20 procent. I Novus mätning i SVT 17/9 fick M 21,2 procent och SD 19,6 procent. Med KD på 5,7 procent blir det 46,5 procent för det så kallade konservativa blocket. De fyra partier, S, MP, C, V, som enligt Novus kommer in i riksdagen, och tolererar Stefan Löfvens regering, fick 48,5 procent. L på 3,2 kom inte in. M, KD och SD är alltså nära att nå en riksdagsmajoritet.

I de få fall som det har varit koalitionsregeringar har alltid det största partiet haft statsministerposten. Bara en gång, efter valet 1979, var det inte så. Ledaren för det största partiet då, Gösta Bohman och M på 20,3 procent, lät Thorbjörn Fälldin från C på 18,1 procent bli statsminister i den majoritetsregering som bildades där även Folkpartiet, nu Liberalerna, ingick.

I Danmark hade DF 2015-19 drygt 20 procent och stod utanför den borgerliga regering som leddes av Venstre på knappt 20 procent. I Finland, Norge och Österrike har det parti som motsvarar SD suttit i regeringar ledda av partier som motsvarar M.

Arbetare som röstar på SD, efter att förr kanske ha röstat socialdemokratiskt, bör veta att de i så fall i praktiken röstar borgerligt och för en regering ledd av arbetsgivarvänliga M

Om SD får runt 20 procent och det blir en regering med partiet i den kommer SD att ha fler ministerposter än tre. 8, 9 eller tio ministrar har ett parti på 20 procent i en koalitionsregering som har majoritet i riksdagen och har drygt 20 ministrar.

M kan kanske ha statsministerposten även om SD blir större än M. I alla fall så länge som M och KD tillsammans är större än SD.

SD kan i dessa dagar fira tio år som riksdagsparti. Att det nu talas om SDs avstämningar med andra partiledare, ministerposter till SD och SD som kanske största parti i en ny regering visar hur snabbt utvecklingen har gått med en normalisering av SD.

Och arbetare som röstar på SD, efter att förr kanske ha röstat socialdemokratiskt, bör veta att de i så fall i praktiken röstar borgerligt och för en regering ledd av arbetsgivarvänliga M som innehavare av statsministerposten.