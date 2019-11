Robert Sundberg: Tittandet på tv via internet ökar och det kan påverka hur bra demokratin fungerar

På kort tid har tv-tittandet förändrats. Allt färre ser på det som kallas linjär tv, den som sänds via marknätet och främst ses i tv-apparat.

Allt fler ser på tv-program när de själv vill, via internet. Det kallas streaming, strömning. Både traditionella tv-kanaler eller tv-bolag som Sveriges television och TV4 har strömning. Och allt fler ser på deras program där snarare än då de sänds.

Till det kommer en rad aktörer som erbjuder strömningstjänster. Netflix, HBO (Nordic), C More är några. Och Apple startade nyligen sändningar, Apple tv. Och i dagarna startar Disney tv via internet.

Till det kommer att tidningar sänder tv, via internet. Det gäller både stora rikstäckande tidningar och lokaltidningar. Och på Facebook finns tv-sändningar. På Youtube finns också videos av olika slag att se.

Det så kallade tv-tittandet blir allt vagare i vad det egentligen är och det sker nu ofta på en datorskärm, läsplatta eller smartphone.

Strömningstjänster har ytterligare, utöver fler kanaler i linjär tv, bidragit till en publikuppdelning där folk ser vilken tv de vill och när de vill. TV-tittarupplevelsen blir individualiserad.

Strömningstjänster kostar dock. Det leder till en uppdelning av publiken efter köpkraft. De som har strömningstjänster är ofta de med hög lön och medelhög eller hög utbildning.

Man kan fråga sig om detta allt mer uppdelade, individualiserade TV-tittandet hör ihop med en mer uppdelad mediekonsumtion över huvud taget. Antagligen är det så.

Var och en väljer sina mediekanaler att ta del av och väljer bort andra. Det sker inte sällan utifrån vilken politisk uppfattning man har och hur olika mediekanaler uppfattas politiskt.

I USA har denna utveckling gått långt och befolkningen ser inte på samma sorts TV. De som är till höger politiskt ser Fox och Fox News, som är höger-TV, eller parti-TV för Republikanerna. De som är till vänster, demokrater, ser MSNBC eller CNN.

I tv-utbudet dominerar tv-program med underhållning. Det är det som mediet passar bäst för utifrån sin bildmässiga karaktär. I alla fall enligt medievetare som Neil Postman.

Hans studier och böcker i ämnet är dock från 80-talet, den linjära televisionens guldålder. Delvis kan hans observationer stämma än i dag, fastän tv-sändningarna via internet är mer utbredda.

TV via internet konkurrerar om folks tid till mediekonsumtion. Med underhållning som främsta innehåll i strömningstjänster, som Netflix, HBO, C More och andra, tenderar de att konkurrera ut annan mediekonsumtion, och även andra verksamheter som personen skulle kunna tänkas ägna sig åt.

Med ett medielandskap som blir mer uppdelat och dominerat av underhållning och där dags- och lokalpress tryckts tillbaka riskerar demokratin att fungera sämre.

Både gällande pengar och tid konkurrerar tittande på tv via internet (strömning) med sådant som bokläsande och lokaltidningsläsande på medieområdet, och om tid och pengar till andra verksamheter.

I en demokrati är det viktigt att hålla sig informerad, för att kunna göra väl underbyggda val. Med ett medielandskap som blir mer uppdelat och dominerat av underhållning och där dags- och lokalpress tryckts tillbaka riskerar demokratin att fungera sämre.