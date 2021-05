Robert Sundberg: V friar till ett ointresserat C

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har i en intervju i Göteborgs-Posten uttalat att hon och hennes parti kan tänka sig att regera med Centerpartiet. Hon menar att alla fyra partier som är till vänster i riksdagen bör ingå i samma regering. Det är de som är till vänster om det konservativa block som Liberalerna vill vara i efter valet 2022 ihop med M, KD och SD.

Uttalandet väckte uppmärksamhet. En fyrpartiregering mellan S, MP, C och V, är vad V vill ha, även om C inte vill vara i en regering som V är med i. Men C kan bli tvungen att vara det. Att vilja ha en regering och politik som är i mitten, som C vill, finns inte som ett alternativ för C när M är inriktat på att nå regeringsmakten med stöd av SD och att ha KD och kanske L med i sin regering.

I andra nordiska länder har motsvarigheten till V regerat i S-ledda regeringar. I Norge och Finland har det varit i regeringar med även C i dem. I Finland är det så nu. I Danmark har motsvarigheten till V regerat i S-ledd regering där även socialliberala Radikale Venstre ingick. Danmark saknar ett parti av det slag som C är.

I kommunerna är det vanligen majoritetsstyren. V är i 22 kommuner i styren med C, och ett eller flera till partier. I kommunerna är det dock mer praktiska frågor som det beslutas om jämfört med i rikspolitiken där ideologiska frågor är vanligare.

På riksplanet har det sällan varit regeringar med majoritet. S har vanligen regerat ensamma på förr runt 45 procent och haft stöd av V på då runt fem procent. De borgerliga har regerat i majoritet ibland, och ibland med bara några mandat ifrån majoritet. Sverige har inte haft majoritetsregeringar som regel, som det är i Tyskland, Österrike och Finland.

Det kan dock bli svårt att ena sig om en gemensam politik för en regering med fyra partier, där de i kanterna är V och C, särskilt i ekonomi- och skattefrågor. I andra frågor, om som om migrationen, kan å andra sidan S få svårt att komma överens med C, MP och V.

Ledningen i S kan nog tänka sig en regering ihop med MP och C, men vill ogärna ha även V i den. Men V verkar inte längre vilja vara ett parti som står utanför den regering som partiet ska tolerera i riksdagen. S, MP och C har nu att förhålla sig till det.

En regering i minoritet bestående av bara S som gör upp åt olika håll i olika frågor vore visserligen ett bra alternativ. En sådan fick mycket gjort 1988-91, trots ekonomiska problem då. Men partier som V, MP och C vill inte ha en sådan regering numera. Då är inte en sådan möjlig att bilda.