Robert Sundberg: Välkänt USA byter president

Dagarna runt skiftet på presidentposten svämmar medierna i Sverige över av skildringar om USA. Motsvarande mängd information om något annat land finns inte. Orsaken är nog den kulturella närheten som en stor andel invånare i Sverige känner med USA.

Svenskar känner sig också tvåspråkiga där andraspråket är engelska, american english. TV-serier och filmer med amerikanska teman är så välkända i Sverige att bekantskapen med USA är utbredd här.

Ta sjukvården med serier som House, Grey´s Anatomy, New Amsterdam, The Resident, The Good Doctor, Scrubs, Cityakuten/ER, Chicago Hope, för att nämna några. Det räcker med att ha sett några avsnitt av någon sådan så förstår man att marknadsvillkor råder i sjukvården, så att många med ingen eller dålig privat försäkring inte får den vård de borde få utifrån sitt hälsoläge.

Inom juridik finns också många TV-serier. De visar på hur juridik genomsyrar USA mer än i länder i Europa.

Serier om superrika, som Billions och Succession, påminner om förekomsten av dem i USA och marknadsplatsen Wall Street.

Polisserier från USA är som bekant otaliga.

Särskilt personer i medelåldern eller äldre kan inte ha undvikit 80-talets tv-serier, som Dallas, Falcon Crest och Dynasty (om rika personer), Lagens änglar / LA Law (juridik/advokater) och Spanarna på Hill Street eller Miami Vice, om polisserier ska nämnas.

I ett sådant populärkulturellt sammanhang är det inte konstigt att USA känns bekant i Sverige. Men många delar av det amerikanska samhället är väsensskilt från det svenska, som vapenkulturen med den stora förekomsten av pistoler och revolvrar som innehas av privatpersoner.

Skildringen i medierna av USAs presidentskifte är befogad. Och den landar i en medvetenhet som byggts upp med stort populärkulturellt inflytande.

Det amerikanska samhället är dock politiskt väldigt förändrat jämfört med på 70- och 80-talen med en ökad och nu omtalad polarisering. Och ökade ekonomiska och sociala klyftor, där de rikaste erhållit nästan all ekonomisk förbättring i 40 år och starka högerkrafter verkar, såväl traditionella, populistiska som extrema.

Nu tillkommer avsaknad av både verklighetsförankring och faktabaserade åsikter som ny ingrediens i USAs politik och därmed försvårande för en demokrati att kunna fungera.

I Sverige vet de flesta att USA har stor ekonomisk och säkerhetspolitisk betydelse. Och att det som sker där är viktigt för utvecklingen i världen. Vem som är det landets president är betydelsefullt.

Så skildringen i medierna av USAs presidentskifte är befogad. Och den landar i en medvetenhet som byggts upp med stort populärkulturellt inflytande.