Robert Sundberg: Vänsterkvinnor och högermän

Torsdag 12/11 publicerade Sveriges Television en partisympatimätning från Novus. 3 783 personer var i underlaget. Novus mätte 12/10 till 8/11.

Mätningen visade att Miljöpartiet hade en statistiskt säkerställd nedgång, från 5,2 procent i förra månadens mätning till 3,9 procent nu.

Det mindre partiet i regeringen skulle åka ur riksdagen. Samma gäller för Liberalerna, ett annat av de fyra partierna bakom januariavtalet. I flera andra länder har dock miljöpartier gjort bra valresultat de senaste åren.

Liberalerna är med 2,7 procent halverade sedan valet då det fick 5,5 procent. Kanske är L ett offer för en ökad polarisering där väljare varken till höger eller vänster vill stödja partiet. Detta eftersom L riskerar att bli underlag för motståndarsidan.

Bara S och C skulle bli kvar i riksdagen av januariavtalets fyra partier. C ligger på valresultatet, 8,6 procent, och S knappt två procentenheter under sitt med 26,4.

V, som var ett av de fem partier som i omröstningen om statsminister lade ned rösterna eller röstade ja till Stefan Löfven (S), fick 10,6 procent. I valet 2018 fick V 8,0.

Och M fick 22,0 procent. Det är drygt två procentenheter över valresultatet 2018. SD erhöll 19,4 procent. Det är nästan två procentenheter över valresultatet.

Det tredje partiet i det som brukar kallas det konservativa blocket, KD, noterades för 5,0 procent.

Novus mätning går att dela upp på manliga och kvinnliga väljare. Partier har ofta skillnader i stöd beroende på kön. De är nu större än på längre. Likt i många andra länder stöder män främst partier till höger och kvinnor partier till vänster.

SD har störst könsskillnad. Bland män är partiet största parti, på 26,7 procent. Bland kvinnor har SD bara 11,9 procent. Nästan sju av tio SD-väljare är män.

Även M stöds av mer män än kvinnor, 23,7 procent mot 20,3. Och M är näst största parti bland män. Bland män stöds KD av 5,1 procent. 55,5 procent av männen stöder de tre i det "konservativa blocket", men bara 37,2 procent av kvinnorna.

S har stöd av 30,5 procent av kvinnorna mot 22,4 procent av männen. V har stöd av 12,6 procent av kvinnorna och 8,7 av männen. V är tredje största parti bland kvinnor, större än SD.

C stöds av 10,9 procent av kvinnorna mot 6,5 procent av männen. Och MP har nästan dubbelt så stort stöd bland kvinnor, 5,1 procent, jämfört med män, 2,8.

SD har störst så kallat könsgap, med 69 procent för män och 31 för kvinnor. MP kommer nära, fast med kvinnodominans med 65 procent kvinnor och 35 för män.

Utöver KD har bara L samma stöd bland män och kvinnor. I fallet med L tyvärr samma låga stöd, med 2,7 bland kvinnor och 2,6 bland män.

Man kan undra om partier ska nöja sig med det stöd de har bland män respektive kvinnor, eller om de ska driva en politik som vinner fler bland de av män eller kvinnor där partiet har lågt stöd?

Eller så kan partierna vara nöjda med sina sammansättningar av väljare.

MP kommer nära, fast med kvinnodominans med 65 procent kvinnor och 35 för män. För C är det 63 procent kvinnor och 33 för män. V har 59 procent kvinnor och 41 för män. S har 58 procent kvinnor och 42 för män.

Sverige följer trenden i många länder med, tillspetsat, kvinnliga vänsterväljare och manliga högerväljare.