Roberto Vacchi efter Ria-cyklingen: Gps-enheten tappade koncentrationen

Målsättningen var satt till 100 varv om 800 meter per runda. Ännu viktigare de slantar som Roberto Vacchi hoppades kunna samla in till förmån för Riastugan i Borlänge under förra veckan. Båda målen uppnåddes – med råge. Nästintill 93 000 kronor hade skänkts.

”Fantastiskt!” skrev han efteråt i ett inlägg på Twitter.