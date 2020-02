"Robinson-Susanne" kom till ön för att skapa drama – Nu skapar hon ordning i folks liv

Det har gått över 20 år sedan Susanne Rittedal Söderblom från Sollerön var med i Expedition Robinson och blev Robinson-Susanne med hela svenska folket över en natt.

– Det var helt galet! Jag minns att jag var med på fyra helsidor i Expressen en söndag. En reporter hade följt mig i en månad och skrev om min vardag. Det var en bild på min fulltecknade agenda och ett citat var " Det känns som att en tidvattenvåg svept iväg mig".

Allt gick fort och Susanne fick vara med på allt från TV-framträdanden och kändisfester till reportage.

– Jag visade mina barn den tidningen nyligen och de bara: "Va? Fyra sidor om dig!?", säger Susanne och skrattar.

Susanne minns allt ståhejet som bara roligt.

– Jag tycker om när det händer mycket saker.

1998 spekulerades det i om Jochen Schützdeller och Susanne hade en romans på ön. Vid ett tillfälle filmades de när de låg på stranden en hel natt. Och Jochen fällde det där klassiska Robinsoncitatet.

– Det dyker ju upp lite då och då, men jag har alltid bara ryckt på axlarna åt det, säger Susanne.

Låg det någon sanning i romansrykterna?

– Nej, gud nej! Jag och Jochen hängde ju mycket och gillade samma saker. Vi blev nog castade för att vi skulle kunna fatta tycke för varandra. De ville ha en storstadstjej som det hände mycket kring, och det fick de ju till – i klippningen.

Det spekulerades om en annan kille och Susanne också: Ola.

Susanne minns att hon vann som pris i en tävling, en date med någon i motståndarlaget. Hon valde Paul Hollender, som hon upplevde som ledaren i laget.

– I TV sedan hade de klippt fram och tillbaka mellan att vi skrattade och skålade i solnedgången mot hur Ola, ursinnigt högg ved som av avundsjuka. De hade till och med lagt på ett mörkt filter så det skulle se ut som att han högg i timme efter timme, säger Susanne och skrattar. Men jag och Ola var också bara kompisar. Jag var ihop med Martin då som jag fortfarande är tillsammans med.

Susanne har träffat Jochen och de andra deltagarna efter Robinson flera gånger.

– Jochen är biomedicinsk analytiker och jobbar på vårdcentralen här faktiskt, så han har tagit blodprov på mig flera gånger. Det är väldigt kul, vi är som en gammal skolklass alla vi som varit med i Robinson, vi har ett community på Facebook och många av oss hörs och ses ofta.

Alexandra Zazzi som vann Robinsson 1998 och Susanne blev nära vänner.

– Vi pratar nästan dagligen fortfarande. Det är verkligen den stora behållningen med Robinson. Vi kom jättenära varandra.

Susanne och maken Martin bor i Göteborg och har tre barn: Arvid, 20, som är hockeyspelare i Tingsryd i Småland på heltid. Elmer, 18, som spelar hockey i Frölunda och vann Junior VM-guld med småkronorna team 18 i vintras har blivit draftad av NHL-laget Detroit Redwings. Vilket betyder att de håller ögonen på honom och att chansen finns att de kommer att erbjuda honom en plats i laget.

– Vi skojar om det hemma nu: "Om du flyttar till Detroit så flyttar mamma efter". Men man måste ju släppa dem när de blir stora.

Och stor är mellansonen Elmer. Han är över två meter lång, väger över hundra kilo och har storlek 50 i skor och skridskor.

– Det måste vara dalablodet, säger Susanne.

Tredje barnet är dottern Vera, 16. Också hon en lovande idrottare.

– Hon blev en av fem som antogs att spela basket på Riksidrottsgymnasiet i Luleå i år, berättar Susanne stolt.

Två av barnen är utflugna, bara mellanbarnet som spelar i Frölunda bor hemma i Göteborg.

– Ja, vi har bara två-metaren hemma, säger Susanne. Men det är ju å andra sidan mycket barn ändå, fast han bara är en, ha ha.

Susannes man Martin var också hockeyspelare som ung och spelade i allsvenskan. Idag jobbar han som naprapat i Frölundas A-lag.

– Jag har spelat lite volleyboll och basket, men aldrig varit på deras idrottsnivå, säger Susanne.

Däremot har hon alltid varit väldigt intresserad av träning, kost och personlig utveckling. Så det har alltid varit närvarande i barnens uppväxt.

– Vi lever och andas hockey, basket och idrott i den här familjen, säger Susanne.

21 år efter Robinson är Susanne precis i uppstarten av sitt eget företag: Ordningsakademin.

– Det handlar om stresshantering. Och jag börjar med sakerna. Det finns forskning på att man blir stressad av röra och för många saker. Många har kommit till den punkten att de har så mycket saker att de inte vet var de ska börja.

Ofta är det vid övergångar i livet man kan behöva hjälp; föräldrarna dör och man står där med alla saker, man ska få barn, eller vid en flytt.

"Professional organizer" kallar man det i USA där det är stort sedan 15-20 år tillbaka.

Susanne kommer med sina mentala verktyg men kliver också in rent fysiskt och rensar.

– Jag delar upp i högar för: Spara, slänga, skänka.

Susanne som är utbildad livscoach har alltid tyckt om att sortera och när hon fick frågan av en vän medan hon jobbade på sitt tidigare jobb som projektledare på ett eventföretag: "Vad skulle du göra om du inte gjorde det här. Vad får dig att glömma tid och rum?"

– Det här är det jag älskar att göra, jag har alltid älskat ordning!

Att hänga med sin pappa till byggvaruhuset och se allt i ordnade rader var "Wow!" för henne som barn.

– Släpp in mig i ett rum med grejer från golv till tak och jag går igång. Andras skräckscenarion är min dröm. Ha ha!

– Det blir ju en sådan himla skillnad både direkt och på lång sikt.

För att personen som fått hjälp ska kunna hålla ordningen som Susanne skapar gäller det att hitta system som passar personen.

– Jag tittar på beteenden i huset: Vad gör man med posten som kommer? Vad händer med alla kläderna? Det gäller att hitta hållbara flöden för in - och utflöden.

– Många säger att problemet är att de inte har bra förvaring, men många gånger finns det visst förvaring, det handlar bara om att de har för mycket saker, säger Susanne.

Ibland hakar livet upp sig och Susanne vill hjälpa till att skapa det liv människorna verkligen vill leva.

– Blir man lyckligare av fler saker? Vad är det som händer i köptillfället? Min mission är att värna om miljön också och jag vill väcka tanken till eftertanke kring inköp i slutändan.

Hon har inga pekpinnar och lovar att hon inte kommer med: "Varför har du sexton par byxor och inte bara fyra?"

– Jag vill inspirera utan att vara dömande. Men jag tror att när man börjar rensa så kommer man dit i tanken. När man får ordning skapas det möjligheter och frihet att göra det man vill på riktigt, menar Susanne.

Men hon utfärdar också en liten varning:

– När man skapat den friheten har man inte längre någonting att skylla på. Man har tidigare kunnat gömma sig bakom: "Jag hinner inte det, jag måste städa". Nu har man plötsligt tid för att ta tag i sitt liv och sin personliga utveckling.

Fastän det är långt från Göteborg till Sollerön är Susanne ofta hemma i Dalarna.

Vad har du kvar där?

– Oj! Det är mycket det. Mina tre mostrar bor där och mamma (som också bor i Göteborg) har två hus där, ett i Gesunda och en stuga bortom berget i Rossbergs fäbodar, säger Susanne.

Susanne är döpt, konfirmerad och gift i Sollerö kyrka och två av hennes barn är döpta där.

– Vi är där uppe hela tiden, jag spelar fiol och går i tåget på Sollerön på midsommar, säger Susanne.

Men att bo i Gesunda på heltid, kan det bli aktuellt?

– Min syster och jag har faktiskt köpt en varsin tomt i Gesunda så... you never know! Jag kan mycket väl bli deltidsbo i alla fall, på ålderskvisten. Jag har väldigt starka band till Dalarna och det har även mina barn.