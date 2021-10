Rusning till Hammarbacken i helgen - nu satsar Våffelbruket på julmarknad: "Vi vågar gasa"

Våffelbruket kom in och tog plats mitt i Ludvikas hjärta - på Hammarbacksområdet - förra året. På kort tid utökade man verksamheten med bland annat en servering i Säfsen i Fredriksberg och glassvagn på Charlie Normans torg. När samhället öppnats upp gradvis har också visionen om att skapa aktivitet på Hammarbacken tagit form igen. I helgen fylldes området med höstmarknad med blommor, lokala livsmedel och konsthantverk och under hösten satsar Katarina Unemar och Per Bergqvist på att locka folk med fler evenemang.

– Det kom galet med folk i helgen. Vi fyllde parkeringarna runtomkring. Det finns ett stort sug efter evenemang. Nu satsar vi på höstlovsaktiviter och har börjat titta på en julmarknad. Det har ju varit ett speciellt år men vi tror vi vågar gasa nu, säger Katarina Unemar.

Att Våffelbruket vill växa över större delar av Hammarbacken är ingen hemlighet. Siktet är bland annat inställt på akvariet intill Ludvika Herrgård. Det har man tidigare berättat för tidningen. En viktig del i den plan som ägarna Katarina Unemar och Per Bergkvist lade fram för kommunen när de startade verksamheten förra året var just detta och en treårsplan finns redan skriven för arrendet i kaféet. Inom kort träffar man kommunen för att titta på förnyade avtal. Men senaste tiden har ägarna inte hunnit ha så mycket fokus på att växa mer över området menar Unemar.

– Vi har haft en intensiv sommar och nu i höst har vi bara haft fokus på verksamheten och evenemang. Vi tror på detta med julmarknad till exempel. Men vi ska sätta oss med kommunen och titta på det här. Vi vill förlänga förstås. Idéerna med akvariet har vi inte börjat dra i igen.