Så har julaftonsvädret varit i Falun de senaste 30 åren: ”Gröna jular är inget nytt fenomen”

Jul, jul, strålande jul.

Blir det en grön eller vit julafton i Falun?

Det återstår att se, men en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort med uppgifter från SMHI visar hur vädret på julafton i Falun har varit sedan 1990.

Medeltemperaturen på julafton i Falun sett till de senaste 30 åren är 8,0 minusgrader som kallast och 0,9 minusgrader som varmast.

Den kallaste julen sedan 1990 var julafton 2002 då det aldrig var varmare än 18,5 minusgrader. Nästan lika kallt var det för tio år sedan då temperaturen var 18,3 minusgrader som varmast och med en minimitemperatur på omkring 25 minusgrader.

Sedan dess har det inte varit riktigt lika kallt i Dalarna.

Fjolårets jul gick i mildvädrets tecken, med några enstaka köldgrader i norr och plusgrader upp till Mellansverige. Bara under några få tillfällen under de senaste 30 åren har julaftonsvädret varit en frostig historia i hela landet, med minusgrader under dygnet.

”Gröna jular är såklart inget nytt fenomen. Och när det handlar om enskilda dagar eller tidpunkter finns det alltid ett betydande mått av slumpmässighet med i bilden. Men klimatförändringarna innebär att sannolikheten för barmark och mildväder ökar allmänt i södra Sverige. I inlandet längre norrut är det normalt så pass god marginal på minussidan att det fortsatt kommer vara vintrigt i medeltal, även om det blir varmare”, säger Sverker Hellström, meteorolog på SMHI, till Nyhetsbyrån Siren.

FAKTA/Varmaste och kallaste jularna i Falun

Varmaste:

1) 2009: 8,5 plusgrader som kallast och 10,3 plusgrader som varmast.

2) 2006: 1,0 plusgrader respektive 7,1 plusgrader.

3) 2013: 2,0 minusgrader respektive 7,0 plusgrader.

4) 2015: 2,0 plusgrader respektive 6,5 plusgrader.

5) 2011: 5,0 minusgrader respektive 5,5 plusgrader.

Kallaste:

1) 2002: 23,3 minusgrader som kallast och 18,5 minusgrader som varmast.

2) 2010: 24,7 minusgrader respektive 18,3 minusgrader.

3) 1995: 22,5 minusgrader respektive 12,7 minusgrader.

4) 2001: 24,6 minusgrader respektive 9,0 minusgrader.

5) 2018: 18,6 minusgrader respektive 8,6 minusgrader.

Fotnot: SMHI:s dygnsindelning på mätstationerna löper från klockan 18 ett givet dygn till klocka 18 påföljande dygn. Det innebär att datan i detta utskick gäller från kl. 18 den 23/12 till samma tid den 24/12.