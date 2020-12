Så har pandemin stegrat våldet i nära relation: ”Fler anmälningar kring barn”

Våld i nära relationer är ett stort problem i hela Sverige. Norra Dalarna är inget undantag.

Anna Jonsson, strategisk samordnare mot våld i nära relationer, berättar att pandemin kan ha ökat frekvensen av våld i hemmet.

Det är dock svårt att se exakt hur stora konsekvenserna är och om de är direkt relaterade till pandemin.

– Jag tror att man under hösten, inom kommunerna, har fått in fler anmälningar som berör barn som far illa. Min uppfattning är att de ärendena har ökat och de kan innehålla våldsinslag. Sen är det svårt att säga exakt vad det beror på, förklarar Anna Jonsson, som jobbar mot Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen.

Att pandemin gör att flera blir isolerad i hemmet kan vara en bidragande orsak till att dessa anmälningar har ökat, påpekar Anna.

– Men det kan ju också vara en större oro och stress för ekonomin som spelar in och gör att man mår sämre. Sådant kan leda till våld, reflekterar Anna Jonsson.

När Anna använder begreppet våld kan det röra sig om psykiskt, fysiskt eller sexuellt förtryck.

Systematiska kränkningar leder inte till blåmärken, men det är likaväl en form av våld.

För att tidigt upptäcka om barn är drabbade har man i två års tid genomfört en utbildning som går under namnet Liten och trygg.

Den riktar sig till förskolepersonal i Mora och Orsa och är framtagen av Brottsoffermyndigheten.

Anna förklarar att utbildningen ger personalen verktyg för att se varningssignaler om ett brott har begåtts i hemmet.

Likaså hur de kan bemöta barnet på ett bra sätt vid en sådan misstanke. Samt hur man gör en anmälan om man anar att ett barn inte har det bra.

– En annan grupp som ofta glöms bort är personer med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer. De är extra utsatta även vad gäller våld i nära relation, säger Anna.

Därför har medarbetare i Älvdalen gått en utbildning under namnet V.I.P-programmet.

Mora och Orsa är fortfarande i startgropen för att påbörja detta.

Det är en strukturerad och pedagogisk utbildning vars syfte är att förebygga våld i denna grupp.

Jennie Grundh och Laila Wikström har haft hand om kurserna i Älvdalen och de berättar att de lärt deltagarna sätta gränser och våga säga ifrån.

Efter utbildningstillfället har deltagarna fått en stärkt självkänsla.

– Det är ett sätt att lyfta en redan utsatt grupp och verkligen arbeta med frågan. Vi ser fram emot att fortsätta det arbetet, säger Anna.