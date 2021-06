Så ringade polisen in sexköparna ▶sms ▶kontoutdrag ▶foton

Tidningen har tidigare granskat de första åtta männen som förlagts med strafföreläggande gällande köp av sexuell tjänst. Bland dem finns höga chefer inom företagande och skolan.

Polisens förundersökningar visar också tillvägagångssättet polisen använt sig av när man, en efter en, spanat på de 200 männen som köpt sexuella tjänster i Falu centrum.

I en rad förundersökningar finns foton på männen där de befinner sig vid massagesalongen eller i närheten. Det visar sig också att sexköpen har skett mitt på dagen. Vid en tidpunkt ska en en 41-årig man lämnat massagesalongen strax efter klockan 12 en dag i februari. Mannen gick sen till en uttagsautomat där han tog ut 300 kronor och återvände sen till salongen och lämnade över något han hade i handen. Mannen kunde sen identifieras genom en slagning i polisens register. Mannen säger i förhör att han erbjudits "special massage" men avböjt men ändrar sen version där han erkänner sexköp.

Polisen kunde också genom spaning identifiera en 44-årig man som kom ut från salongen en dag i februari och satte sig i en bil som stod parkerad i närheten. Polisen valde senare att stoppa mannen för att kunna identifiera honom. I förhör är mannen rakt på sak att han betalat 1000 kronor för oralsex. "Det är inget att hymla om", säger mannen i förhör.

Hon visade om hon skulle massera trumpeten

Polisen hade även spaning på en 54-årig man som köpte sex vid fyra tillfällen, bland annat vid lunchtid en dag i mars och som hade parkerat sin bil i närheten. Mannen återkom i april med samma bil, gick till en uttagsautomat i närheten och gick in på massagesalongen. Polisen kunde här identifiera mannen via bland annat sociala medier. Polisen avlyssnade här mannens mobiltelefon där han hade sms-konversation med massagesalongen. Mannen har också betalat via swish och förklarar att det var fullbokat på den salong dit han brukar gå. "Hon visade om hon skulle massera trumpeten", förklarar mannen i förhör. Han betalade sen för att en kvinna skulle utföra onani på honom utan kondom för 500 kronor.

En eftermiddag i maj gick en 42-årig man in på salongen i Falun efter att ha parkerat bilen i närheten. Polisens yttre spaning visar en snaggad man och sms-konversationen är av familjär karaktär. Mottagaren av sms:en uppger att hen endast vill ha kontanter och att det finns en ny kvinna på salongen som kan ta emot honom. Mannen erkänner att han köpte sexuell tjänst vid tre tillfällen och säger samtidigt att han skulle ha slutat besöka salongen från den första gången han blev erbjuden sexuella tjänster.

En 57-årig man erkänner köp av sexuella tjänster vid 6 tillfällen där polisen vid samtliga tillfällen haft yttre spaning på honom mellan februari och april. Vid samtliga besök ska två kvinnor vid skilda tillfällen onanerat åt mannen. Han har beskrivit att besöken varit fyllda med ångest men har i alla fall fullbordat besöken.

I februari gick en 66-årig man in på salongen i Falun och polisen har kunnat koppla mannen till köp av sexuella tjänster via telefonavlyssning. Mannen uppger att han sökt efter en escortservice som var indelat på län på Internet och att salongen i Falun fanns med på escortsidan.

Vid två gånger har en 38-årig man köpt sexuella tjänster vid salongen i Falun. Han beskriver att en annons om salongen dök upp på Facebook och hur han betalade för att en kvinna skulle onanera åt honom utan kondom. Polisen spanade på 38-åringen vid båda tillfällena utanför salongen där han parkerade sin bil.

Fått avrunkningar

En 59-årig man erkänner sexköp vid tre tillfällen, i februari, april och i maj. I förhör uppger han att han kom i kontakt med salongen redan i oktober eller november 2020. Han förklarar att han vid samtliga tillfällen "fått avrunkningar" och betalat 500 kronor varje gång. Ingen kondom uppges ha använts vid något av tillfällena.