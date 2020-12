Så ska Mora maxa träningen under speluppehållet – Hedberg: ”Vi kommer blåsa på ordentligt”

Efter Björklövenmatchen fick Mora mer eller mindre julledigt eftersom att veckans matcher mot Södertälje, som skulle ha spelats på onsdag, och mot Västervik, som skulle ha spelats på lördag, har ställts in. Detta på grund av corona i båda lagen.

Moras nästa schemalagda match är på annandagen hemma mot BIK Karlskoga.

Men planen är att köra stenhårda ispass till fredag och sedan får spelarna göra lite som de själva vill.

– Vi kommer att blåsa på rätt ordentligt onsdag, torsdag och fredag. Sedan tar vi julledigt från fredag eftermiddag och återsamlas på juldagen, säger Moras huvudtränare Johan Hedberg och tillägger:

– Det kommer att bli så pass tajt efter jul, så kan vi ge dem en extra dag ledigt så gör vi det. Det är de värda. Det har varit tufft de senaste veckorna.

Vad ska ni träna på tills fredag?

– Dels köra ner oss lite, och dels träna på vårt spel i försvarszon. Jag tycker att det blir bättre och bättre, men vi kan välja våra lägen när vi sätter press och hur vi kan supporta varandra. Det är en fin avvägning mellan att spela koncentrerat och intensivt.

Statistiskt sett har Mora släppt in näst flest mål i hela serien, i snitt 3,49 mål per match. Bara Väsby är sämre, med 4,06 insläppta mål per match.

Båda målvakterna, Olof Lindbom och Matteus Ward, ligger på drygt 88 i räddningsprocent.

Nu vill Johan Hedberg slipa på den defensiva biten.

– I alla tre zoner måste vi bli mycket tajtare. Vi såg tendenser till det mot Björklöven där vi hade bättre positioner. Vi vill komma in fem man tajt i egen zon och komma ut lite bättre. Vi har varit lite ivriga och sedan tar jag på mig det att vi "preachar" mycket aggressivt. Vi kanske har eldat på det lite för mycket.

Alla de här små detaljerna måste bli bättre.

Efter fredag tar de som sagt ledigt. Men spelarna kommer att bedriva träningen själva.

– Ja, de kommer att få köra på egen hand och jag förväntar mig att de ska hålla sig i form. De tar julafton off och kanske nån dag till, men de flesta kommer att vara ute och springa och cykla. Det är de väldigt noga med för de vill vara i form. Det är inte jag som ska tvinga dem till det, utan de har en stolthet. Det är också viktigt att rensa hjärnorna lite.

Hur ska fysträningen maxas för att ni ska vara ett ännu bättre lag efter ledigheten?

– Först måste vi se till så att vi orkar mentalt. Det kommer de här lediga dagarna att få hjälpa till med. Sedan gäller det att man behåller styrkan och man drar ut och kör uthållighetspass på egen hand. Antingen löpning, cykel eller skidåkning eller vad man än gör. Peter (Iversen) kommer att hjälpa till och ge dem träningsprogram och rekommendationer för de som behöver det.

Vad vill du se för Mora på annandagen?

– Ett lag som spelar fort och supportar varandra. Och sedan att vi kommer samlat i våra forecheckingar. Alla de här små detaljerna måste bli bättre.