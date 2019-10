Sahlander räddade Kvarnsveden – i femte (!) stopptidsminuten: ”Bra regisserat”

Efter att Kvarnsveden tog flyget norrut, haft problem med väskor som blev kvarlämnade i Stockholm och spelat en mållös match mot Assi var det dags för hemmamatch mot AIK under söndagen.

Och det var hemmalaget som startade bäst på Ljungbergsplanen.

Kvarnsvedens skyttedrottning och en av lagets absolut bästa spelare den här säsongen, Temwa Chawinga, gav sitt lag ledningen redan efter åtta minuter spelat. En drömstart för Kvarnsveden och detta var dessutom anfallarens 32 (!) mål för säsongen.

Innan den första halvleken var över skulle det bli två mål till. Först kvitterade AIK genom Matilda Rosqvist och sedan skulle Kvarnsveden återta ledningen. Denna gång var det Chawingas anfallspartner Sarah Michael som hittade nätet bara ett par minuter efter AIK:s kvittering och hemmalaget gick till halvtidsvila med ledning 2-1.

– Vi går ut i första och gör det jättebra. De är bollskickliga men vi kunde ställa om på dem och gör 1-0 på den taktiken. Sen kvitterar de på ett skott utifrån som touchar en av oss och ställer Julia (Langörgen), säger tränare Fredrik Bengtsson.

Han fortsätter:

– Sen gör vi det snyggaste målet den här säsongen när vi har en speluppbyggnad och vi kan spela bort dem och till slut är Michael sist på bollen.

Men i början av den andra halvleken skulle AIK:s yttermittfältare, Therese Simonsson, ha stor show. Först kvitterade hon till 2-2 efter bara fem minuter spelat och bara någon minut efter kvitteringsmålet satte hon även dit 3-2-målet för bortalaget och Kvarnsveden hade tappat ledning två gånger om.

– Vi blir lite försiktiga. Vi har inte samma tryck i pressen och blir lite baktunga. Vi låter de slå inlägg och det är så båda deras mål kommer till, att ett inlägg dimper ner och vi inte är tillräckligt tydliga, säger Fredrik Bengtsson.

Efter Simonssons två mål såg det länge ut som att stockholmarna skulle ta med sig alla tre poäng från Borlänge. Men då klev Marie Salander fram och kvitterade till 3-3 med en av matchens sista sparkar. 3-3 blev matchens slutresultat och delad pott på Ljungbergsplanen.

Tränare Fredrik Bengtsson var nöjd med resultatet efter matchen och ger en stor eloge till sitt kämpande lag.

– Vi får en hörna och tar det lugnt och får till en bra serve som Salander sätter dit. Det blev symboliskt på något sätt efter att spelarna gett allt i 90 plus tillägg. Jag är sjukt stolt över alla, säger han.

Och när Sporten får tag i Bengtsson efter matchen är han lite rörd då veteranen Michaela Hermansson gjorde sin sista match för klubben. Hon byttes ut och fick stående ovationer och efter matchen hyllades hon av laget.

– Jag är rörd. Hon har gett sitt liv till föreningen och varit en otrolig kapten. Hon kanske inte är den som snackar mest, men hon vill alltid vinna och visar en jäkla attityd. Vinna är allt och hon har gett allt i både träning och match, säger Kvarnsvedens tränare.

Han fortsätter:

– Det är bara att buga och bocka. Hon är en kulturbärare som har visat vägen och är en person som bär hedras.

MATCHFAKTA/Elitettan

Kvarnsveden - AIK 3–3 (2–1)

Målen: Temwa Chawinga (8), Matilda Rosqvist (34), Sarah Michael (36), Therese Simonsson (50), Therese Simonsson (53), Marie Salander (90+5)

Varningar, AIK: -.

Kvarnsveden: Alice Eriksson, Michaela Hermansson

Domare: Cecilia Ekwall.

Publik: 375

Så spelade Kvarnsveden (4-4-2):

Målvakt: Julia Langörgen.

Försvar: Anna Björklund, Marie Salander, Hannah Claesson, Michaela Hermansson (ut 76).

Mittfält: Lovisa Lennartsson (ut 61), Hanna Kallmaier, Alice Eriksson (ut 60), Sofia Lagerström.

Anfall: Sarah Michael, Temwa Chawinga.

Avbytare: Clara Ekstrand, Moa Magnusson, Felicia Ersson, Astrid Norman (in 60), Lova Ottvall (in 76), Mathilda Henriksson (in 61)