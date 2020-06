"Säkring" bakom första segern – Saarenpää om taktiken som sänkte Gais: "Passar oss bäst för tillfället"

Det var hemma mot GIF Sundsvall i måndags som Brage kom ut bokstavligen som ett nytt lag efter 1–4-smällen mot Degerfors i premiären.

Bantu Mzwakali blev wingback till höger, Leo Pllana, Anton Lundin och Noa Williams utgjorde en offensiv trio och Alexander Zetterström, Carlos Garcia och Mattias Liljestrand bildade trebackslinje.

Mot Gais vred lagledningen ytterligare på laguppställningen – och hittade en defensiv form som gav säsongens första segern.

* Alexander Ekblad ersatte Robbin Sellin till vänster.

– Han var en bra "match" mot (August) Wängberg som är en fysisk wingback med en hel del löpningar som vi ville sätta stopp för med Ekblads mer fysiska spel, berättar Klebér Saarenpää.

* Alexander Zetterström och Carlos Garcia bytte positioner.

– Zetterström var en bättre match i förhållande till Ricky (Yarsuvat), som är en mer explosiv omställningsspelare. Med Zetterström i mitten fick vi mer en "städgumma" med en snabbhet som matchade Yarsuvat, medan Carlos har styrkor i passningsspelet där vi ville få honom att hitta rätt från en annan position, säger Saarenpää.

Carlos Garcia var den stora syndabocken i måndagens 1–2-förlust hemma mot GIF Sundsvall, då han bjöd motståndaren på segermålet.

– Han fick en möjlighet att revanschera sig och ta den chansen, konstaterar Saarenpää.

Från ytterbacksparet Pontus Hindrikes-Robbin Sellin, som var tanken inför premiären mot Degerfors, åkte Brage alltså till Göteborg med Carlos Garcia-Alexander Ekblad och tog säsongens första trepoängare.

Från den flödande offensiv som publiken har vant sig vid med den nu skadade kvartetten Seth Kanteh Hellberg, Bjarni Mark Antonsson, Kristian Andersen och Christian Kouakou i centrum så var det mer av den gamla tidens Brage som "stal" poängen på Gamla Ullevi.

– Det är en modell vi har som vi kallar "säkring" när vi behöver få hem ett resultat. Den har vi haft från första dagen när vi kom, så den har varit med väldigt länge och är ingenting nytt alls, men i år har vi vridit den till att göra den till en offensiv spelmodell också. Med det material vi har så är det det som passar oss bäst för tillfället.

Och kanske blir det "säkring" även hemma mot Halmstad på lördag.

Det är i alla fall väldigt lite som talar för att någon ur den skadade offensiva kvartetten – eller någon av de huvudskadade Peter Rosendal eller Pontus Hindrikes heller för den delen – ska vara tillbaka redan då.

– Det är ingenting jag räknar med, säger Klebér Saarenpää.

Fakta: Andra kända Brage-stölder i Superettan

3 september 2000: Brage åkte till Strandvallen med åtta raka matcher utan förlust under tränare Sergej Prigoda, som förespråkat en offensiv fotboll med tre forwards men tvingats skruva tillbaka till ett 4-4-2 under försommaren. Supertalangen Martin Ericsson, som skulle fylla 20 år dagen efter, både kvitterade och gav Brage ledningen med 2–1 i början av andra halvlek, men det var gästriken Thomas Vesterinen som avgjorde mot blivande allsvenska kvallaget Mjällby med 3–2 i 80:e minuten.

9 augusti 2001: Brage åkte till Strandvallen igen, med sju av nio inspelade poäng sedan laget under sommaren gått över till att spela 3-5-2 – också denna säsong under Sergej Prigoda. Thomas Vesterinen gjorde 1–0. När dåvarande serieledaren Mjällby jagade kvittering kontrade i stället supertalangen Lasse Nilsson in 2–0 fri från halva planen i 90:e minuten.

7 maj 2010: Brage åkte till Söderstadion i den tredje bortamatchen efter återkomsten till svensk elitfotboll efter sex år. Mattias Wiklöf gjorde mål redan i 13:e minuten, både Robbin Sellin och Pontus Hindrikes blev utburna på bår men ett tappert Brage (där förre hammarbyaren Magnus Tappert var en av försvararna) höll stången i 90 minuter plus tillägg och nykomlingen seglade upp på fjärde plats i tabellen.

16 oktober 2011: Brage åkte till Skarsjövallen i Jonas Björkgrens första match som tränare piskade att vinna för att undvika risken att åka ur Superettan direkt. Jon Åslund blev utvisad vid ställningen 0–0 i 62:a minuten. Göteborgaren Alexander Faltsetas gav Brage ledningen i 70:e. Joakim Runnemo kvitterade sedan i 82:a, men Jesper Carlsson avgjorde i 90:e minuten.

30 september 2019: Brage åkte till Vikingavallen i Täby och stal tre poäng mot Frej och tog greppet om en av direktplatserna till allsvenskan. Bjarni Mark Antonsson bildade innermittfältspar med Oscar Lundin och var i en regnmatch den stora segerorganisatören med två mål, bland dem avgörandet i 85:e minuten.